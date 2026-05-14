Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 14 de mayo de 2026

Fiesta de los Patios

Joana Jiménez en concierto

La cantante y bailaora Joana Jiménez actuará en el tercero de los conciertos programados en el marco del Festival de los Patios Cordobeses. La artista sevillana estará acompañada por Daniel Matas, piano; Juan María Real, guitarra; Nacho Botonero, vientos; Ángel Morilla, bajo; Sergio Fargas, batería, y Alberto El Romero, baile.

CÓRDOBA. Puerta del Puente. 22 horas.

Real Academia

Conferencia de Juan Aranda doncel

Tendrá lugar una sesión pública con la intervención del académico Juan Aranda Doncel, que participará con ‘Las coronelías de los regimientos provinciales de milicias de Córdoba y Bujalance en el siglo XVII’.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Literatura

16º Maratón de cuentos

De 17.00 a 18.00, participarán los Clubes de Lectura Infantiles: el Club Central Prelectores, Devoralibros, Trotalibros y Canguleo. Los clubes de Norte Zampalibros y Patadepalo. El club de Arrabal Pippi, el club de Poniente Sur T-Leo y por último el club Valle-Hermoso Matilda, y de 18.00 a 21.00 horas: las contadoras de ‘La Hora del Cuento’: Ángela Sánchez, Lúa Santos, Pilar Nicolás, Pura Mayorgas y Nieves Palma. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Ronda de Marrubial, s/n. Desde 17.00 a 21.00 horas.

Mujer y salud

Charla sobre higiene del sueño

Rocío Peralta y Elena Coca hablarán sobre la higiene del sueño dentro de la actividades del Mes de Acción para la Salud de la Mujeres. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Vallehermoso. Pasaje Candelaria Heredia, s/n. 19.00 horas.

Taller

‘El tiempo según Averroes: Observando el cielo de córdoba’

La Casa Árabe ofrece un taller para aprender a construir un reloj de sol inspirado en los modelos andalusíes. Reserva de plaza online en www.casaarabe.es.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 18.00 horas.

Música

Actuación de Alejandro Astola

El artista sevillano llega a Córdoba para ofrecer un show íntimo donde cada canción importa, creando un encuentro directo entre artista y público, sin intermediarios.

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64. 21.00 horas.

Teatro

Puesta en escena de ‘Laurencia somos todos’

Bajo la dirección y adaptación del profesor José Delgado-Llergo, la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba presenta una visión conmovedora del clásico Fuenteovejuna de Lope de Vega, que pone el foco en la figura de Laurencia, los abusos del Comendador y la valentía del pueblo cordobés.

CÓRDOBA. Teatro Duque de Rivas. Blanco Belmonte, 14. 21.00 horas.

Festival de primavera

Concierto de Noelia Rodiles

La pianista interpretará un programa que gira en torno a la figura y el legado de Manuel de Falla, combinando algunas de sus obras más representativas con composiciones de autores vinculados a la tradición musical española del siglo XX y grandes nombres del repertorio pianístico internacional.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez. 20.30 horas.

Ciclo Fueled by salmorejo

Concierto de Viva Belgrado

La banda cordobesa estará acompañada de los valencianos Margarita Quebrada y las argentinas Fin del Mundo, en un line-up histórico para el indie-rock de la ciudad. Entradas en fueledbysalmorejo.org.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Hangar. Avda. de la Libertad, 2. 20.30 horas.

Charla-coloquio

Homenaje a José María Montilla

La sede de la Federación de Peñas Cordobesas acogerá un homenaje a José María Montilla, decano de los toreros cordobeses. Presentará y moderará el evento Paco Lara.