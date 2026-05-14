Sanidad
El hospital Quirónsalud Córdoba crea una unidad especializada para acelerar la recuperación de lesiones
El centro incorpora a su cartera de servicios una atención integral de las principales patologías relacionadas con el sistema musculoesquelético, con un equipo multidisciplinar de profesionales especializados
El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha una nueva Unidad Avanzada de Aparato Locomotor, que tiene como objetivo realizar un modelo de atención integral, personalizada y multidisciplinar para el diagnóstico, tratamiento y recuperación de las patologías que afectan al sistema musculoesquelético.
Esta nueva unidad multidisciplinar, integrada por especialistas de los servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina del Deporte, Reumatología, Rehabilitación y Neurología del centro, da respuesta a la demanda asistencial relacionada con lesiones traumatológicas, patologías degenerativas, dolencias articulares y musculares, lesiones deportivas, y problemas neurológicos.
Diagnósticos más precisos y recuperaciones más rápidas
La atención multidisciplinar permite aplicar tratamientos individualizados desde una visión global del paciente, favoreciendo diagnósticos más precisos y una recuperación más rápida y eficaz. Este nuevo modelo incorpora además técnicas y procedimientos avanzados en cirugía ortopédica, medicina del deporte y rehabilitación. Entre ellas destacan el uso de técnicas mínimamente invasivas, medicina regenerativa, cirugía artroscópica, y programas de recuperación funcional personalizada, que permiten reducir los tiempos de recuperación y mejorar los resultados clínicos.
En este sentido, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida son objetivos prioritarios de esta área asistencial, que lleva a cabo un abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología ortopédica y traumática y musculoesquelética. El tratamiento rehabilitador precoz tras cirugía traumatológica es esencial para recuperar la movilidad y para prevenir complicaciones.
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