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La gasolina vuelve a presionar el bolsillo: los precios suben un 3,2% en abril en Córdoba

El transporte se encarece un 6,1% anual, frente a la caída registrada hace un año, pero la subida se modera en el ocio y la restauración

Colas para repostar en una gasolinera de Córdoba, en una imagen de archivo.

Colas para repostar en una gasolinera de Córdoba, en una imagen de archivo. / A.J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los precios de la cesta de la compra mantienen la tendencia alcista de los últimos años en Córdoba, experimentando una subida general del 3,2% en el mes de abril que ha sido motivada, fundamentalmente, por el encarecimiento de los combustibles, un capítulo donde aumentan un 6,1% anual frente a la caída del 2,1% experimentada hace un año.

La información difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone de relieve que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado cuatro décimas respecto a marzo, arrojando una subida significativa, del 3,2% aludido, si se tiene en cuenta que en abril de 2025 subió un 1,9%.

De esta forma, la provincia mantiene la línea iniciada en 2022, el año en que Rusia comenzó la guerra en Ucrania justo cuando los países comenzaban a recuperarse de la pandemia de coronavirus. Antes de ese ejercicio, habría que remontarse a 2011, uno de los años más duros de la última gran crisis económica, para encontrar un resultado similar en abril, ya que entonces los precios subieron un 4,3% en Córdoba.

Baja la factura de la luz

No obstante, algunos productos han contribuido a matizar este incremento y estos han sido la luz, el gas y otros gastos relacionados con la vivienda, que bajan un 1,1% anual; el ocio, que aumenta un 0,8% frente al 2,5% de hace un año; y los hoteles y restaurantes, cuyos precios suben un 4,8% en tanto que hace un año se incrementaron un 6,5%.

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En el lado contrario, los alimentos suben un 2,5% y hace un año se encarecieron un 1,4%; el vestido y el calzado suben un 3,9%, frente a la reducción del 1,8% de abril de 2025; la enseñanza se ha encarecido un 3,1%, casi el doble, y la subida de precios también se ha duplicado, prácticamente, en los servicios de cuidados personales, donde se incrementan un 4,7% anual,

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