Farmacéuticos de Córdoba realizan una campaña para concienciar sobre el uso correcto del protector solar

Los farmacéuticos de Córdoba han salido este jueves a la calle para recordar a la población que protegerse correctamente del sol, ahora que empiezan a frecuentarse más playas y piscinas, implica elegir el fotoprotector adecuado según el tipo de piel y la actividad que se vaya a realizar y han añadido que determinados tratamientos farmacológicos son claves para prevenir quemaduras, envejecimiento prematuro, manchas cutáneas y enfermedades graves como el cáncer de piel.

Con este objetivo de sensibilizar a los ciudadanos cordobeses sobre la importancia de una correcta fotoprotección y evitar la sobreexposición a la radiación del sol, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha desarrollado una campaña informativa, incluida en la iniciativa andaluza ‘Cuidar tu piel, nuestra prioridad’, impulsada por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), junto a los ocho Colegios de Farmacéuticos de Andalucía.

Representantes del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, durante la presentación de la campaña sobre uso adecuado de fotoprotectores solares. / CÓRDOBA

Analizar la piel para elegir el mejor fotoprotector

En la jornada, los farmacéuticos cordobeses han ofrecido consejos sobre una buena protección al sol, entregando dípticos informativos y analizando, a través de dermoanalizadores, la piel de las personas que se acercaron a la carpa. De este modo, han podido comprobar qué fototipo de piel tienen y cuál es su fotoprotector adecuado. Asimismo, los farmacéuticos han entregado muestras de protectores solares y han indicado las principales recomendaciones sobre cómo deben aplicarse, además de aclarar dudas para una eficaz y segura exposición solar o sobre el etiquetado de estos productos, y explicar que algunos medicamentos pueden producir interacciones con la radiación solar.

La jornada ha contado con la asistencia de Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Elena Grande; vocal de Dermofarmacia del Colegio; María Jesús Botella, delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba; y Mª Auxiliadora Cabanás, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Córdoba.

Elena Grande, María Jesús Botella, Rafael Casaño, María Auxiliadora Cabanás y José Eugenio Rodríguez. / CÓRDOBA

Se debe aplicar una cantidad adecuada de fotoprotector para que haga efecto

«Muchas personas creen que basta con utilizar cualquier crema solar durante el verano, pero la fotoprotección eficaz requiere adaptar el producto a cada piel y utilizarlo correctamente. De hecho, uno de los errores más frecuentes es aplicar menos cantidad de la necesaria o no renovar la protección con la frecuencia adecuada», ha explicado Rafael Casaño.

Los farmacéuticos han incidido en la importancia de evitar la exposición solar en las horas centrales del día, especialmente entre las 12.00 y las 16.00 horas, y han recordado que la protección solar debe mantenerse también en días nublados o durante actividades cotidianas en la ciudad y el trabajo al aire libre. Asimismo, han recomendado utilizar ropa adecuada, gafas de sol homologadas, sombrero o gorra y fotoprotección labial, además de hidratar correctamente la piel tras cada exposición solar y aumentar el consumo de agua para prevenir la deshidratación.

La farmacéutica Elena Grande comprueba el tipo de piel de una usuaria de la campaña. / CÓRDOBA

Cuidado con usar fotoprotectores del año anterior, porque han podido perder eficacia

Otro de los aspectos sobre los que más se ha alertado en la campaña es la falsa sensación de seguridad que producen hábitos muy extendidos. «Las cremas bronceadoras no protegen frente a la radiación solar y reutilizar fotoprotectores abiertos de un año para otro puede hacer que pierdan eficacia», ha subrayado Elena Grande. También ha insistido en la necesidad de aplicar el fotoprotector al menos media hora antes de la exposición al sol y renovarlo cada dos horas, sin olvidar zonas especialmente sensibles y habitualmente desprotegidas como las orejas, la nariz o los pies. Existe un sistema para calcular la cantidad correcta de producto que debe utilizarse mediante la llamada «regla de los dedos». Así, se aconseja aplicar aproximadamente un dedo índice de protector solar para la calva; dos dedos para rostro o brazos y cuatro dedos para piernas, pecho o espalda.