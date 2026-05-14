Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 14 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 15 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ángeles Afán de Rivera Pozo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
Rafaela Luque Gómez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Salud
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