Las elecciones andaluzas enfangan el Ayuntamiento y la oposición acusa al alcalde de Córdoba de "desaparecido" por la campaña

La campaña de las elecciones andaluzas irrumpió este jueves en el Ayuntamiento de Córdoba y ha acabado marcando la previa del Pleno municipal a cuenta de "la ausencia" del alcalde, José María Bellido. La oposición ha aprovechado sus comparecencias antes del inicio de la sesión para acusar al regidor de estar "desaparecido" por su implicación en la campaña electoral, mientras el PP ha defendido que la actividad municipal no debía convertirse en un escenario de confrontación partidista vinculada a los comicios andaluces.

Desde Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo ha asegurado que "el alcalde de esta ciudad lleva un mes desaparecido de sus funciones municipales" y ha criticado que Bellido esté en campaña mientras, a su juicio, problemas como la crisis de Sadeco continúan agravándose.

Las críticas han subido aún más de tono con la intervención de la portavoz de Vox, Paula Badanelli, que ha cargado directamente contra Bellido, al que definió como "el ahora candidato Bellido, que parece que ya no es alcalde de esta ciudad". Según ha expresado, el regidor "está mirando hacia otro lado por cuestiones electorales".

Por su parte, Miguel Ángel Torrico, portavoz del PP, ha recordado el formato reducido de la sesión de este mes, sin mociones, señalando que se trataba de "un pleno corto para evitar que se utilice electoralmente". Sin embargo, la estrategia no ha evitado que buena parte de las declaraciones previas terminaran derivando hacia acusaciones sobre la campaña, la gestión municipal y "la ausencia" del alcalde.

Paula Badanelli, en su posible último pleno

En esta misma línea electoral y preguntada además por su futuro político ante las elecciones andaluzas, en las que concurre como cabeza de lista de Vox por Córdoba, Paula Badanelli, ha vuelto a evitar concretar si dejará su acta de concejal en caso de obtener escaño en el Parlamento andaluz, aunque ha admitido que sería "lo razonable" y ha mostrado su confianza en obtener representación suficiente para conseguir salir electa.

La portavoz de Vox ha defendido la solidez del grupo municipal y ha asegurado que en la formación "nadie es imprescindible", ya que "las ideas y los proyectos están por encima de las personas". También ha afirmado que, de irse, seguirá vinculada a la política municipal y que acatará las decisiones que adopte el partido tras las elecciones.