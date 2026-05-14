La DGT estudia hacer exámenes de conducir en Córdoba por las tardes y los sábados

La Dirección General de Tráfico (DGT) comenzará a implantar a partir del próximo 30 de mayo un sistema extraordinario de exámenes por las tardes y los sábados en Andalucía con el objetivo de aliviar la falta de examinadores, una situación que afecta especialmente a provincias como Córdoba.

Por el momento, la primera provincia andaluza en aplicar este sistema será Almería, aunque las autoescuelas están pendientes de conocer qué otros territorios incorporarán también las pruebas extraordinarias en horario de tarde o durante los fines de semana.

La situación en Córdoba

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA), Rafael Cruz ha valorado positivamente la medida, aunque insiste en que se trata solo de una solución temporal. “Es un parche”, resume el representante del sector, que reclama un aumento estable de las plantillas para reducir las listas de espera acumuladas en numerosos centros de examen.

En este sentido, Córdoba figura entre las provincias donde más se está notando la falta de personal examinador. Según explica Cruz, actualmente hay bajas sin cubrir que están afectando directamente al ritmo de convocatorias. “Hay provincias como Córdoba con dos personas de baja y al año se nota mucho”, señala.

Manifestación de autoescuelas el año 2024 en Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Desde las autoescuelas recuerdan que el problema no responde únicamente a un aumento puntual de la demanda, sino a una estructura que consideran insuficiente desde hace años. Aseguran que el número de aspirantes ha crecido, mientras que las plantillas de la DGT no se han adaptado a ese incremento.

Además, el sector considera que la situación se agravó tras la implantación de un plan de calidad que redujo el número de pruebas prácticas que puede realizar cada examinador al día sin reforzar paralelamente el personal disponible. “Si se examina menos gente al día, hacen falta más examinadores”, sostienen.

Un sistema de interinidades para cubrir bajas

La UFAA también reclama un sistema de sustituciones más rápido para cubrir bajas temporales, similar al que existe en otros servicios públicos como la sanidad o la educación, evitando que una ausencia pueda tardar meses en reemplazarse.

Aunque la DGT ha convocado más de 120 nuevas plazas de examinadores a nivel nacional, todavía no se ha concretado cómo se repartirán por provincias. Además, desde el sector recuerdan que parte de esas incorporaciones servirán simplemente para compensar jubilaciones.

Pese a ello, las autoescuelas lanzan un mensaje de tranquilidad a quienes están pendientes de obtener el permiso de conducir y confían en que las listas de espera puedan ir reduciéndose progresivamente durante los próximos meses.