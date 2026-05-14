Córdoba tendrá nuevas normas urbanísticas: el Pleno aprueba la modificación de PGOU que traerá grandes cambios en las futuras viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado inicialmente la innovación de las normas urbanísticas incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana, un documento con el que el gobierno municipal pretende actualizar la regulación urbanística de la ciudad y "adaptarla al marco jurídico vigente". La propuesta ha salido adelante con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta, mientras que PSOE, Hacemos Córdoba y Vox se han abstenido, principalmente por "la falta de participación" en la tramitación del mismo. Entre las novedades que traen las nuevas normas urbanísticas está que las nuevas viviendas deberán tener habitaciones más grandes, pasillos de mayor anchura y garajes de mayor tamaño. Además, y entre otras medidas, estas normas permiten que los edificios anteriores a 1986 tengan una planta más en caso de rehabilitación.

Desde el gobierno municipal, el PP ha defendido que se trata de una innovación de carácter jurídico que resulta "muy necesaria" para contar con un urbanismo "más flexible y operativo". Según ha explicado Miguel Ángel Torrico, el documento permite adaptar una normativa que había quedado obsoleta, eliminar artículos redundantes, actualizar la terminología y suprimir conceptos que ya no existen en el actual marco legal.

Normas urbanísticas: un documento "técnico", no un "debate político"

En cuanto a las críticas por la falta de participación, Torrico ha subrayado además que el expediente tiene "un alto componente técnico y jurídico", por lo que no lo considera "un debate político" de oportunidad. También ha señalado que el documento ha pasado por los órganos correspondientes y que ahora, tras la aprobación inicial, se abre el periodo en el que podrán incorporarse informes y aportaciones, entre ellas, las del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social.

Asimismo, el PP ha defendido que la innovación sí introduce mejoras en materias como la rehabilitación de viviendas, la eficiencia energética y la rehabilitación del casco histórico, y ha asegurado que durante la tramitación podrán seguir incorporándose las estimaciones que se consideren oportunas.

PSOE: una oportunidad perdida para frenar el uso turístico en el casco histórico

El PSOE, por su parte, ha lamentado que el gobierno municipal "pierda una oportunidad" para abordar problemas urbanísticos de fondo. Entre ellos, Antonio Hurtado, ha citado la situación del casco histórico, donde considera necesario recuperar su carácter residencial frente al avance del uso turístico, así como reforzar la conservación patrimonial con normas más exigentes.

Los socialistas también han echado en falta medidas relacionadas con parques, jardines, masa arbórea, densidad vegetal y elementos de agua en las zonas verdes. Además, han mostrado dudas sobre la situación del casco histórico, donde se contempla la posibilidad de rehabilitación con una planta más, al entender que esta medida puede ser insuficiente y provocar problemas de integración urbana en determinados entornos. Para el PSOE, el expediente debería haber contado con una mayor participación y no limitarse a una actualización formal.

Hacemos: falta de participación ciudadana

Hacemos Córdoba también ha justificado su abstención en la falta de participación ciudadana. Juan Hidalgo ha advertido de que el documento suprime 207 artículos y ha defendido que una modificación normativa de esta dimensión debería someterse a un proceso participativo más amplio, al afectar a cuestiones centrales para el conjunto de la ciudad.

La formación ha criticado que el periodo de exposición pública sea de 20 días, frente a los 60 días que ellos han solicitado. A su juicio, este plazo recorta la participación y dificulta que vecinos, colectivos y entidades puedan estudiar el documento y presentar aportaciones. Hacemos ha resumido su posición denunciando "participación cero" en la tramitación del expediente.

Vox critica las formas

Vox también se ha abstenido y ha centrado su crítica en las formas. Paula Badanelli ha reclamado que el gobierno municipal "tenga más en cuenta a la oposición" y ha señalado que no considera el documento como propio y, por ese motivo, ha optado por la abstención.

Tras esta aprobación inicial se abre el periodo de exposición pública de 20 días y, tras ello, habrá que incorporar o denegar las propuestas recibidas y aprobar definitivamente el documento en un nuevo pleno municipal.