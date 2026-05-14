Así votó Córdoba en las últimas elecciones andaluzas y esto es lo que puede pasar este 17M

La campaña electoral de las elecciones andaluzas apura sus últimas horas en Córdoba y los partidos políticos se afanan por movilizar el voto de 647.576 electores censados en la provincia y llamados a las urnas este domingo 17 de mayo, sabedores de que la circunscripción cordobesa va a ser determinante a la hora de refrendar, o no, la mayoría absoluta a la que aspira el candidato del PP-A, y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Todas las encuestas dan por ganadores a los populares en Córdoba, ¿pero revalidará el apabullante resultado de los comicios de 2022? En función de conseguirlo o no, el PP-A podría perder o conservar un escaño fundamental para mantener la horquilla de 55 o más diputados en el Parlamento de Andalucía.

Votación en las andaluzas en 2022. / MANUEL MURILLO

¿Cómo votó Córdoba en las andaluzas de 2022?

En los comicios celebrados del 19 de junio de 2022, en los que el PP-A consiguió su primera mayoría absoluta en Andalucía, se registró una participación del 58,2% de los electores censados. El PP-A obtuvo el 43,11% de los votos y 58 diputados, tres más que la mayoría absoluta fijada en 55 parlamentarios.

El PSOE-A marcó su peor resultado electoral en territorio andaluz hasta esa fecha, con 30 diputados resultado del 24,1% de los votos. Vox logró 14 parlamentarios, Por Andalucía obtuvo 5, y Adelante Andalucía, 2 diputados.

En el caso de Córdoba, la provincia elegía –al igual que en 2026- a 12 diputados de la Cámara autonómica. Con una participación del 60,8%, los cordobeses dieron la victoria al PP-A con 7 diputados y 172.980 votos (44,7%).

Colegio electoral en Córdoba en las autonómicas del 19 de junio de 2022. / MANUEL MURILLO

El PSOE-A alcanzó los 3 parlamentarios, con 91.096 papeletas (23,1%), Vox quedó como tercera fuerza con 48.208 votos (12,4%) y un diputado, al igual que Por Andalucía, que cosechó 38.639 votos (9,9%).

Por su parte, Adelante Andalucía se quedó sin representación con 13.488 votos.

Esto es lo que dicen los sondeos en Córdoba para el 17M

¿Y qué podría ocurrir el domingo 17 de mayo en Córdoba? Tanto el CIS como el Centra ofrecen datos provincializados para las elecciones andaluzas y ambos coinciden en refrendar la victoria rotunda del PP-A en Córdoba, aunque advierten de la posible pérdida de hasta dos diputados, dependiendo del sondeo, que podría dejar tocada la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Andalucía. Así, los populares podrían perder representantes a favor de Vox y también de Adelante Andalucía.

En el caso del CIS, el sondeo otorga a los populares entre 5 y 6 diputados por Córdoba, por lo que podrían perder entre uno y dos escaños. El PSOE se mantiene respecto a 2022 y asegura los tres diputados pudiendo subir hasta cuatro.

Papeleta de las elecciones en Andalucía. / MANUEL MURILLO

Vox, por su parte, podría pasar de uno a dos diputados por Córdoba en el Hospital de las Cinco Llagas, la coalición de Por Andalucía mantiene su representante, y Adelante Andalucía podría irrumpir con un diputado por Córdoba.

La encuesta del Centra confirma la pérdida de un parlamentario en el PP, que se quedaría con 6 diputados. El PSOE se mantiene en 3, y Vox rentabiliza la caída de los populares, sumando un diputado respecto a 2022 y alcanzando los dos representantes. Según el Centra, Por Andalucía mantiene su diputado y Adelante Andalucía no tendría representación por Córdoba.

Los escaños determinantes en Andalucía este 17M

Atendiendo a las encuestas del CIS y el Centra, las provincias determinantes son Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga; a las que el sondeo del Centra suma Jaén.

Los populares ven peligrar diputados en las provincias de Cádiz (perdería 1), Córdoba (puede perder hasta dos), Huelva (pierde 1), Málaga (puede perder dos) y Jaén (perdería 1). Por el contrario, se mantiene en Granada y Sevilla, y sube en Almería (donde podría ganar dos diputados). Es decir, en total los populares podrían perder hasta siete escaños y ganar dos, lo que dejarían los 58 diputados de 2022 en 53 parlamentarios, a dos de la mayoría absoluta, si se combinan ambos sondeos.

Este dato coincide con la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, que sitúa al candidato popular muy cerca de los 55 escaños, con una estimación de entre 52 y 55 diputados.