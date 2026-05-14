La hermandad del Rocío de Córdoba inicia su camino con una emotiva salida desde San Pablo

Desde primeras horas de la tarde, fieles, cofrades, vecinos y numerosos curiosos han comenzado a concentrarse en las inmediaciones de la iglesia de San Pablo, que durante varias horas se ha convertido este jueves en uno de los principales focos de la devoción rociera en la ciudad. Poco a poco, el entorno ha ido llenándose de emoción y ambiente festivo con la presencia de hermanos de la hermandad, familias enteras y visitantes que no han querido perderse el inicio del camino de la hermandad del Rocío de Córdoba hacia la aldea almonteña. El ambiente ha estado marcado por los saludos, los reencuentros y la preparación de los últimos detalles antes de emprender una nueva peregrinación cargada de fe y sentimiento.

En el interior del templo se ha celebrado la tradicional misa de romeros en un clima de recogimiento y solemnidad. La eucaristía ha estado acompañada musicalmente por el coro juvenil de la hermandad del Rocío de Huelva, cuyas interpretaciones ha llenado de sentimiento una celebración especialmente significativa para todos los peregrinos. Las voces del coro, unidas al sonido suave de las guitarras y los tamboriles, han ayudado a crear una atmósfera de profunda emoción en esta especial misa que marca el inicio del camino hacia la Virgen del Rocío.

Momentos intensos y cargados de emoción

Finalizada la ceremonia religiosa, toda la atención se ha trasladado a las puertas de la iglesia de San Pablo, donde una gran multitud aguardaba expectante. Allí ha comenzado uno de los momentos más intensos y esperados de la jornada: la salida del Simpecado de la hermandad de Córdoba. Entre aplausos, lágrimas, vivas a la Blanca Paloma y una emoción desbordada, el Simpecado cordobés ha cruzado lentamente el umbral del templo para encontrarse con los fieles que lo esperaban en el exterior.

La hermandad del Rocío de Córdoba parte hacia Almonte entre imágenes de fe y emoción / Manuel Murillo

A continuación ha tenido lugar la entronización del Simpecado en la carreta de plata de la hermandad de Córdoba exornada con flores de vivos colores. Mientras se realizaba esta maniobra, el ambiente se ha llenado aún más de cantes rocieros. Ya con el Simpecado en la carreta, se volvió a ver la tierna imagen de los niños de corta edad acercándolos al Simpecado para que la Virgen los bendiga, a la par que centenares de voces unidas en un mismo sentimiento de fe y devoción cantaban sevillanas a la Virgen del Rocío.

Una vez iniciada la comitiva, el cortejo ha comenzado su recorrido por las calles del casco histórico de Córdoba. El paso de la hermandad por zonas como el entorno de Capitulares ha sido seguido por numeroso público, que se ha ido sumando al acompañamiento del caminar de la hermandad por calles como San Fernando o Cardenal González. Precisamente en esta última vía se ha vivido otro de los momentos más emotivos de la salida, con una gran petalada de flores sobre el Simpecado y la carreta de plata, mientras sonaban sevillanas y aplausos entre una emoción desbordada de los numerosos asistentes que acompañaban al Simpecado, dejando imágenes de enorme belleza y sentimiento rociero.

Una despedida especial en los jardines de la Virgen del Rocío

El itinerario continuó posteriormente hacia la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde esperaba el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. En el primer templo de la diócesis, el prelado ha dirigido unas palabras de aliento y acompañamiento a los peregrinos, destacando el sentido espiritual del camino que comenzaban y la importancia de la convivencia durante la peregrinación. Tras esta parada, la hermandad ha retomado la marcha en dirección a la zona de Miraflores, donde se ha vuelto a vivir otro especial momento al llegar a los jardines de la Virgen del Rocío.

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La salida marca así el inicio del camino de la hermandad filial de Córdoba hacia el Rocío. Por delante quedan días de convivencia, esfuerzo, oración y emoción compartida hasta alcanzar la aldea del Rocío, donde culminará la peregrinación con el esperado encuentro ante la Blanca Paloma.