Salud
El calor ya tiene vigilancia especial en Córdoba: llegan las alertas por zonas de meteosalud
La Junta activará este viernes, 15 de mayo, el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, un dispositivo que permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre
Andalucía empieza ya a mirar de frente al verano. Aunque las temperaturas todavía se mantienen lejos de los grandes episodios de calor extremo, la Junta activará este viernes, 15 de mayo, el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, un dispositivo que permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre y que volverá a tener como eje principal las llamadas zonas de meteosalud.
Se trata de un sistema diseñado para adaptar las alertas sanitarias a la realidad climática de cada territorio y evitar que una misma provincia quede bajo un aviso uniforme cuando las condiciones meteorológicas pueden variar notablemente de una comarca a otra. En otras palabras: no afecta igual el calor en la campiña, en el valle del Guadalquivir o en zonas de sierra, y el protocolo pretende precisamente ajustar las recomendaciones y el nivel de riesgo a cada escenario.
Zonas de meteosalud
Para ello, Andalucía quedará dividida en distintas zonas de meteosalud, áreas definidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con características climáticas similares. A partir de ahí, se establecerán diariamente niveles de riesgo para la salud en función de las previsiones de temperaturas y de su posible impacto sobre la población.
El sistema contempla cuatro escalones de alerta identificados por colores: verde, cuando no existe riesgo; amarillo, para situaciones de bajo riesgo; naranja, cuando el riesgo pasa a ser medio; y rojo, reservado para episodios de alto impacto sanitario por calor extremo.
Grupos y tramos de riesgo
Pero más allá del termómetro, el protocolo pone el foco especialmente en las personas más vulnerables. Mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas, menores de cuatro años o personas que toman determinados medicamentos forman parte de los grupos considerados de mayor riesgo. También se vigilará especialmente la situación de quienes viven solos, personas sin hogar o trabajadores expuestos muchas horas al sol.
La franja más delicada seguirá siendo la comprendida entre las 14.00 y las 19.00 horas, cuando se recomienda limitar la actividad física al aire libre y evitar la exposición directa al sol siempre que sea posible. Además, Sanidad insiste en mantener una hidratación constante, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a bebés y personas dependientes.
El protocolo también reforzará la vigilancia en residencias de mayores, domicilios de personas vulnerables y zonas con riesgo de exclusión social, donde los servicios sanitarios y sociales intensificarán el seguimiento durante los episodios de temperaturas más elevadas.
Córdoba, entre las provincias con fallecimientos por golpe de calor en 2025
Según los datos de la Junta, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica notificó durante la temporada 2025 un total de 26 golpes de calor en la comunidad autónoma, diez de ellos con resultado de fallecimiento. Córdoba, junto a Sevilla y Almería, fue una de las provincias donde se registraron estas muertes asociadas al calor extremo.
El protocolo andaluz frente a las altas temperaturas permaneció activado durante 137 días el pasado verano y notificó cerca de 4.000 avisos de riesgo en las distintas zonas de meteosalud de Andalucía. Durante toda la campaña, el sistema sanitario andaluz diagnosticó 1.304 urgencias relacionadas con los efectos del calor. De ellas, 607 estuvieron vinculadas a golpes de calor e insolaciones, mientras que otras 697 correspondieron a patologías agravadas por las altas temperaturas.
Además, el Servicio Andaluz de Salud mantuvo un seguimiento especial sobre más de 17.000 pacientes vulnerables durante el verano, con miles de actuaciones de enfermería telefónicas y domiciliarias para controlar la evolución de personas consideradas de riesgo, especialmente mayores, enfermos crónicos y pacientes con dificultades para adaptarse al calor.
La presión asistencial también se dejó sentir en los servicios de emergencias. Salud Responde realizó más de 90.000 llamadas de seguimiento y el 061 tuvo que intervenir en 67 ocasiones por incidencias relacionadas con las altas temperaturas, la mayoría vinculadas a síncopes y episodios de desvanecimiento
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