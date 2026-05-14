Educación
El Cabildo Catedral destina otros 50.000 euros a becas para alumnos de Magisterio en Córdoba
Más de 130 estudiantes se benefician de la colaboración entre el Cabildo Catedral y la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón
El Cabildo Catedral de Córdoba ha reforzado un año más su colaboración con la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón con una aportación de 50.000 euros destinada a la dotación de becas y ayudas al estudio para sus alumnos.
La entrega de estas ayudas ha tenido lugar en un acto celebrado en la sede de la Escuela y se enmarca en la colaboración que el Cabildo mantiene con este centro universitario en la formación de futuros docentes y en la promoción de una educación basada en valores humanos, académicos y sociales.
El director de la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón, Jesús Poyato, ha agradecido la colaboración del Cabildo Catedral y ha destacado que más de 130 alumnos se ven beneficiados tanto por la aportación del Cabildo como por la propia Escuela, que aporta, en este ejercicio, más de 120.000 euros.
Once años de apoyo y más de 300.000 euros
Desde el año 2015, el Cabildo Catedral ha destinado ya 350.000 euros a becas para la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón de Jesús, consolidando una línea de apoyo estable que permite facilitar el acceso a la formación a estudiantes con distintas necesidades económicas.
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