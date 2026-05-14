El Ayuntamiento de Córdoba defiende que Caballerizas Reales acoja una subsede del Museo Europeo de Arte Moderno

La posible llegada del Museo Europeo de Arte Moderno, MEAM, a las Caballerizas Reales de Córdoba ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento. PSOE y Hacemos Córdoba han cuestionado este jueves, durante el pleno ordinario de mayo, la forma en la que el gobierno municipal está impulsando el proyecto y han reclamado más participación del sector cultural cordobés, transparencia en el procedimiento y garantías sobre el carácter público de este espacio patrimonial.

El debate se ha producido coincidiendo con la aprobación de la innovación y modificación de la ficha urbanística de Caballerizas Reales dentro del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. El expediente actualiza las condiciones de intervención sobre el edificio y su entorno protegido, manteniendo su uso como equipamiento y concretando los niveles de protección aplicables al inmueble, el picadero, los patios, las murallas y los espacios libres anexos.

Desde el PSOE, Antonio Hurtado ha criticado que el alcalde haya pedido opinión a artistas de Barcelona para impulsar un museo de arte contemporáneo en Córdoba sin contar antes con los creadores locales. El concejal socialista ha defendido que la ciudad sí necesita un museo de arte contemporáneo, pero ha advertido de que el proyecto debe construirse desde Córdoba y no plantearse únicamente como un reclamo turístico.

"Creemos que la necesidad de un museo contemporáneo es una necesidad cultural, que se puede aprovechar para el turismo", ha señalado Hurtado. Por ello, el PSOE propone la creación de un comité de expertos integrado por promotores, gestores culturales y artistas cordobeses, con el objetivo de elaborar una propuesta "factible y solvente" para el futuro museo.

Más dura ha sido la posición de Hacemos Córdoba. Su portavoz, Juan Hidalgo, ha reprochado al gobierno municipal que la nueva ficha urbanística defina Caballerizas como equipamiento de carácter general, pero no recoja de forma expresa su condición de equipamiento público. A su juicio, esa omisión no es casual y forma parte de una estrategia para facilitar la entrada de un museo privado en el edificio.

Hidalgo ha recordado que Caballerizas Reales fue adquirido con dinero público, por casi cinco millones de euros, y ha acusado al gobierno de evitar deliberadamente la palabra "público" en la ficha. "Les da repelús la palabra público", ha afirmado el concejal, que ha calificado la operación como una "maniobra" para abrir espacio al museo privado que el ejecutivo local quiere instalar en el inmueble.

Preocupación de los artistas

El debate llega además después de que más de 250 artistas, creadores y profesionales de la cultura cordobesa hayan expresado su preocupación por el proyecto y por la falta de participación en la toma de decisiones sobre el futuro de Caballerizas Reales. Hacemos ha pedido que se paralice cualquier convenio y que el Ayuntamiento se siente con el sector cultural de la ciudad antes de cerrar el modelo de uso del edificio.

El gobierno municipal, por su parte, ha defendido la operación y el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha negado que Caballerizas vaya a "regalarse" a una entidad privada, mientras ha asegurado que, si finalmente el MEAM se instala en este espacio, lo hará mediante el pago de un canon, como ocurre con otros espacios municipales.

Torrico también ha defendido que el MEAM no es un museo comercial, sino una fundación sin ánimo de lucro, y ha subrayado que "cualquier fórmula administrativa será legal, transparente y revisada por los órganos municipales correspondientes". El también presidente de la Gerencia de Urbanismo ha presentado el proyecto como una oportunidad para incorporar a Córdoba una propuesta cultural de proyección internacional.