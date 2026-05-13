Las Quemadas
Tres trabajadores afectados por inhalación de humo en el incendio de una nave de reciclaje en Córdoba
El fuego, originado en una fábrica, ha movilizado a una quincena de bomberos de los parques central y del Granadal, y ya está controlado
Un incendio originado este miércoles en una nave industrial de reciclaje en Córdoba, localizada en el polígono de Las Quemadas, ha dejado a tres trabajadores afectados por inhalación de humo. El fuego ha movilizado a una quincena de bomberos de los parques central y del Granadal, y en estos momentos ya se encuentra controlado.
Así lo explican fuentes municipales consultadas por este periódico, detallando que el inmueble siniestrado se ubica en la calle Gonzalo Antonio Serrano. Las llamas han afectado a la cubierta del tejado de la fábrica y también a un volumen importante de maquinaria y de plásticos, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.
Al lugar han acudido efectivos sanitarios y bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), como se indica, además de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que atienden lo ocurrido. Por ahora, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de los profesionales heridos. La Policía Nacional precisa que en este incendio, en principio, se han determinado daños materiales y no se investiga como accidente laboral.
Incendio en Recicor
Hace apenas cuatro días, el 9 de mayo pasado, los bomberos de Córdoba sofocaron otro incendio en unas instalaciones de reciclaje, en concreto, en la planta de Recicor, localizada en la carretera de Guadalcázar. En aquel caso, los efectivos tuvieron que trabajar en el lugar durante más de cinco horas para extinguir las llamas.
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