La exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Córdoba la aparición de unos carteles electorales fake en la recta final de la campaña electoral de Andalucía en los que aparece su imagen en blanco y negro y un mensaje en el que puede leerse "Sin Ambrosio no vamos" junto a las imágenes de Montero y la candidata del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado. Se desconoce de esta cartelería electoral que quiere mostrar una supuesta división interna en las filas socialistas a escasos días de las elecciones. Por otro lado, Cruz Roja ha presentado su balance anual de intervenciones de 2025 en el que atendió a 18.612 personas durante 2025 en Córdoba al tiempo que incrementó en un 28% su presupuesto ejecutado, alcanzando los 14,1 millones de euros. Por último, los cuidadores de los Patios cordobeses han contado sus trucos para mantener las plantas intactas y radiantes. Estos son los consejos.

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