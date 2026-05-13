La Universidad de Córdoba desplegará inhibidores y detectores de señal para evitar el uso de móviles e inteligencia artificial durante la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad en sus instalaciones. Los dispositivos, que ya han sido comprados, estarán presentes en las 20 sedes de examen para garantizar el control y una prueba "más justa". En otro orden de cosas, expertos convocados por Diario CÓRDOBA y AgroBank han debatido sobre el relevo generacional en el campo y, en general, en todo el mundo rural. Los especialistas ponen en el foco en las nuevas tecnologías para atraer a los jóvenes. Por último, la conversión de la N-432 en autovía da un nuevo paso. El Ministerio ha licitado el contrato para la construcción de un tramo de autovía en la citada carretera, catalogada como una de las más peligrosas, entre la barriada de Cerro Muriano y la capital. Esta vía mejorará el tráfico y la seguridad vial entre la ciudad y la barriada.

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