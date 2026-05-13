La Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica firma un manifiesto en defensa de los productos de Córdoba

La Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica ha hecho público un manifiesto en defensa de los productos agroalimentarios de la provincia de Córdoba, con el objetivo de reivindicar la calidad, la identidad y el peso cultural de la gastronomía local.

La iniciativa, según ha informado la entidad en un comunicado, busca poner en valor el legado gastronómico cordobés y lanzar un mensaje directo a caseteros, empresarios de la hostelería y ciudadanía ante la próxima celebración de la Feria de Córdoba: apostar por los productos de la tierra como seña de identidad.

El manifiesto fue presentado en la taberna La Montillana, en un encuentro presidido por Javier Campos, presidente de la Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica, y al que asistieron representantes de las asociaciones de Casetas Populares y Casetas Tradicionales, así como de varias denominaciones de origen de la provincia.

Una defensa de los sabores propios de Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con productos de reconocido prestigio, entre ellos el aceite de oliva virgen extra de las DOP Baena y Priego de Córdoba, los vinos de la DOP Montilla-Moriles y el jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches. A ellos se suman otros productos agroalimentarios que forman parte de la despensa cordobesa y de su cultura popular.

Durante el acto, la Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica defendió la necesidad de reforzar la presencia de estos productos en bares, restaurantes, casetas y celebraciones populares. La entidad considera que la gastronomía es una forma de identidad y también una oportunidad para apoyar al sector primario y agroalimentario de la provincia.

“Lo que pretendemos es priorizar la riqueza gastronómica de Córdoba y sentirnos orgullosos de los productos que tenemos. Sin pretender ser excluyentes, hemos constatado que en las Cruces ha habido vinos de provincias hermanas que han prevalecido sobre los nuestros”, afirmó el presidente de la Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica, Javier Campos.

Campos añadió que “los cordobeses debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, que es de mucha calidad. No podemos vivir de espaldas a esa riqueza. Hay que animar a los cordobeses a que defiendan lo suyo, nuestros productos”.

Denominaciones de origen y casetas se suman al manifiesto

Entre los asistentes estuvieron el gerente de la DOP Montilla-Moriles, Enrique Garrido; el secretario general de la DOP Jamón de Los Pedroches, Juan Luis Ortiz; el secretario general de la DOP Baena, José Manuel Bajo; y la secretaria general de la DOP Priego de Córdoba, Paqui García.

También participaron los presidentes de las asociaciones de casetas Populares y Tradicionales, Luis Pérez y Javier González, junto a representantes de la futura DOP del Garbanzo Lechoso de la Campiña y diversas bodegas de la DOP Montilla-Moriles.

Todos ellos firmaron el manifiesto con la intención de reforzar el compromiso con la gastronomía cordobesa, su historia y sus productos. La iniciativa pretende servir como llamada de atención para que la Feria de Córdoba y otros eventos populares mantengan una vinculación clara con los sabores propios de la provincia.