La socialista Silvia Mellado denuncia en Moriles el desmantelamiento de los servicios públicos y reclama inversión de la Junta de Andalucía

La cabeza de lista del PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Silvia Mellado, y la alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona, han denunciado este miércoles en la localidad cordobesa "el desmantelamiento de los servicios públicos" por parte del Gobierno andaluz y han pedido el respaldo ciudadano a María Jesús Montero en las elecciones del próximo domingo para frenarlo. La candidatura socialista encara el final de la campaña en Córdoba, tratando de sortear la sospechosa aparición este miércoles de unos carteles que parecen buscar la desmovilización del electorado del PSOE con la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio. "Sin Ambrosio no vamos", dicen los carteles.

Además de la comparecencia de la cabeza de lista, hoy se ha celebrado un interesante debate organizado por Radio Córdoba en el que han participado representantes jóvenes de las cuatro candidaturas con presencia en el Parlamento andaluz por la provincia cordobesa. Así, el socialista David Borrallo, suplente en la lista del PSOE 31 años guardia civil y graduado en Química, ha defendido algunas de las propuestas socialistas frente al resto de representantes de formaciones políticas como el PP (representado por el diputado autonómico José Carlos García), Vox (Diego Sánchez, número 8 de la candidatura) y Lola Martínez (número 11).

Lola Martínez, David Borrallo, Diego Sánchez y José Carlos García. / CÓRDOBA

Desmantelamiento de servicios públicos

En una nota de prensa, el PSOE informa de la comparecencia de prensa ofrecida por la mellariense Silvia Mellado poniendo a Moriles de ejemplo de las dificultades "que están sufriendo muchos municipios andaluces por la falta de inversión y compromiso de la Junta de Andalucía”. En este sentido, la cabeza de lista aseguró que “el Partido Popular ha desmantelado servicios públicos esenciales y ha abandonado a pueblos como Moriles”. La candidata socialista entiende que el 17 de mayo “nos jugamos mucho” en toda la provincia de Córdoba. “Nos jugamos la apuesta por el sector primario, por las infraestructuras y por unos servicios públicos dignos”, afirmó.

Mellado destacó además el apoyo del Gobierno de España al sector agrícola tras las últimas borrascas, señalando que “las ayudas ya están llegando a las cuentas bancarias de muchos agricultores”, mientras que, a su juicio, “la Junta de Andalucía no ha estado a la altura ni ha invertido en responder a las necesidades del campo”.

Reivindicaciones de la provincia

Entre las reivindicaciones planteadas, la dirigente socialista reclamó avances en infraestructuras estratégicas como la Autovía del Olivar y la conversión en autovía de la A-306 y un mayor respaldo a la sanidad pública y a los servicios sociales. Por su parte, la alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona, denunció "el grave deterioro” de la atención sanitaria en el municipio desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta. Carmona criticó la falta de citas médicas por la tarde en el centro de salud y "la saturación" que sufren los profesionales sanitarios por la falta de sustituciones. “Tenemos médicos de baja que no se están cubriendo y lo que hacen es repartir a los pacientes entre los facultativos que ya están saturados para evitar contrataciones”, lamentó la regidora, quien acusó al Gobierno andaluz de hacer “un uso electoralista de la sanidad pública”.

Asimismo, alertó de la situación de la ayuda a domicilio, asegurando que “decenas de personas en Moriles continúan en lista de espera sin recibir la atención que necesitan”. En materia de infraestructuras, Carmona recordó los recientes accidentes ocurridos en la carretera A-318 y criticó los reiterados incumplimientos del presidente andaluz respecto a la Autovía del Olivar. “Moreno Bonilla ha venido dos veces a Lucena prometiendo esta infraestructura y, a día de hoy, sigue sin cumplir”, señaló. Finalmente, ambas dirigentes hicieron un llamamiento a la participación y pidieron el voto para el PSOE como “la única garantía para defender lo público, reforzar los servicios esenciales y apostar por el futuro de nuestros pueblos”.