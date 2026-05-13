Respuesta de Cruz Roja Córdoba a las críticas a los inmigrantes en campaña electoral: "el principio de humanidad está por encima de todo"

Cruz Roja Córdoba ha reivindicado este miércoles el "principio de humanidad" y también su "neutralidad" política al ser consultada sobre las críticas a la inmigración que se están planteando en el marco de la campaña electoral andaluza por parte del partido político Vox.

Durante la presentación de su memoria de actividad del año 2025 y a preguntas de los medios de comunicación, la presidenta de esta institución humanitaria, Cándida Ruiz, ha sido preguntada por si les preocupa que estos mensajes calen en la sociedad, a lo que ha respondido que "nos debemos a nuestros principios, nuestro principio de humanidad y nuestro principio de neutralidad. Nosotros somos auxiliadores de los poderes públicos y no intervenimos en ninguna cuestión política, pero el principio de humanidad, por supuesto, está por encima de todo".

De su parte, el director de su programa de Intervención social, Germán Ayala, ha recordado que "desde la fundación de Cruz Roja, hace casi dos siglos, nos caracterizamos por la defensa y promoción de los derechos humanos. Para nosotros, hay personas, nos da igual su edad, nacionalidad, sexo, religión o el país en el que han nacido. Ese es nuestro mensaje, un mensaje de protección y de humanidad. Ahí termina nuestro mensaje".