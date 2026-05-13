Ciencia e innovación
Una de las responsables logísticas de Amazon en Europa refuerza en Córdoba el papel de liderazgo de las mujeres en el sector
Aida Villalobos comparte su experiencia en una jornada celebrada en el rectorado de la UCO, desde su actual posición
La Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido durante este miércoles una nueva jornada sobre liderazgo femenino enfocado al sector logístico. El evento, enmarcado en un convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y la Universidad de Córdoba, gestionado por la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), ha contado con la participación de la responsable de estrategia energética en los centros logísticos de Amazon en Francia, Italia y España Aida Villalobos, quien ha compartido su experiencia personal y profesional desde su actual posición de liderazgo en el ámbito de la logística.
Experiencia laboral: de la construcción a la logística
Durante su intervención, Aida Villalobos ha compartido su evolución profesional desde sus inicios en el turno de tarde del centro logístico de Amazon en Málaga, y ha detallado el funcionamiento de un centro logístico de última milla, los procesos de evaluación y desarrollo del talento, así como algunos de los principios clave del liderazgo. Además, ha explicado algunos de los programas desarrollados por su empresa con el objetivo de potenciar el talento femenino y aumentar la representación de las mujeres en los sectores de la tecnología, ciencia e innovación.
Aida Villalobos estudió Ingeniería de Edificación en la Universidad de Granada y cursó un máster en Iniciación de Administración y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Después de trabajar casi 4 años en el sector de la construcción, decidió embarcarse en el sector logístico en 2019. Desde entonces, ha desempeñado distintos roles, ha trabajado en tres ciudades diferentes y ha lanzado dos centros logísticos nuevos en Alicante y Málaga. Desde marzo de 2025, coordina proyectos para la ejecución de instalaciones y cargadores eléctricos en los centros logísticos de España, Italia y Francia.
Un sector estratégico en Córdoba
La jornada ha sido inaugurada por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent; el delegado de Gobierno de la Junta de Córdoba, Adolfo Molina; y la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento y vicepresidenta de Fundecor, Rocío Muñoz; quien ha destacado que el evento supone una oportunidad para “reflexionar sobre un sector estratégico y en constante transformación marcado por la digitalización, la innovación y la sostenibilidad”, y permite “seguir impulsando el talento femenino y generar referencias en un ámbito con un enorme potencial de crecimiento”.
Por su parte, el delegado de Gobierno de la Junta de Córdoba se ha referido a la logística como un “sector estratégico” para la ciudad de Córdoba debido a su ubicación privilegiada, un ámbito que supone “una gran oportunidad de futuro, industria y empleo cualificado y que necesita referentes femeninos y no desaprovechar talento”.
En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta del Imdeec, quien ha subrayado que “Córdoba está llamada a ser un nodo logístico de referencia, en el que el desarrollo económico debe estar cimentado sobre los pilares de la innovación y la capacidad de anticipación a los cambios globales”. En este sentido, la logística, ha destacado, “es mucho mas que el transporte, es el motor que redibuja nuestro mapa de oportunidades, en el que el talento diverso es indispensable para gestionar la cadena de suministro del futuro”.
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