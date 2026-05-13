Rescate animal en Córdoba: los bomberos se lanzan al canal del Guadalmellato para reunir a una familia de patitos

Una escena tan inesperada como amable ha movilizado este miércoles a los bomberos de Córdoba en el parque del Canal, donde una bandada de patitos había quedado atrapada en el canal del Guadalmellato.

Tras recibir el aviso, los bomberos han desplegado a un equipo de rescate acuático en una operación de salvamento que no ha pasado desapercibida para los viandantes que había en la zona. En concreto, un tramo a la altura de la calle Poeta Manuel Altolaguirre, que discurre paralela al canal.

La voz de alarma la ha dado una mujer que paseaba por el parque, en torno a las 17.00 horas, según la información facilitada a Diario CÓRDOBA por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento.

La mujer ha explicado a los bomberos que varios patitos habían quedado atrapados en el canal. Al parecer, no fue la única, pues varias personas que se encontraban en la zona en ese momento presenciaron como el grupo de crías de pato se había quedado en el fondo del canal.

Mientras mamá pata lograba volver a la superficie, las crías la perdieron de vista y no eran capaces de salir. Tras el aviso, el equipo de rescate acuático del SPEIS se ha desplazado hasta el lugar y, equipados con sus trajes de neopreno, los bomberos han entrado en el canal y sacado uno a uno a los patitos para devolverlos junto a su madre al entorno natural.

Otros rescates de animales en el canal

En junio de 2019, los bomberos rescataron a una vaca que había caído en el canal del Guadalmellato. / CÓRDOBA

No es la primera vez que los bomberos acuden al rescate de animales atrapados en el canal. Entrre los casos que han saltado a los titulares, cabe recordar la operación de salvamento de un caballo que había quedado atrapado en el canal del Guadalmellato, en el 2020. En aquella ocasión fue un ciclista quien avisó al 112, que a su vez trasladó la emergencia a los bomberos.

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En junio de 2019, una vaca brava que había caído en el canal tuvo que ser izada por los bomberos de Córdoba para evitar que se ahogase. Fue el propietario quién avisó a los bomberos.