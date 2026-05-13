Sucesos
Una mujer herida tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
El accidente se ha producido a las 9.45 a la altura del cruce con Reyes Católicos
Una mujer ha resultado herida en la mañana de este miércoles tras ser atropellada por una motocicleta en el centro de Córdoba. El accidente se ha producido sobre las 9.45 horas en la zona del cruce entre la plaza de Colón y la calle Reyes Católicos.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, tras el aviso recibido por el 112.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de la mujer herida ni tampoco si ha sido necesario su traslado a un centro hospitalario. No obstante, en el lugar del suceso podían verse manchas de sangre sobre el asfalto mientras los servicios de emergencia intervenían en la zona.
Las circunstancias exactas en las que se ha producido el atropello no han sido aclaradas hasta ahora.
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