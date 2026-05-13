Aportación económica
La Mirada del Sur recibe 3.500 euros de Fundación la Caixa para ayudar a familias del distrito Sur
La asociación de vecinos La Mirada del Sur destinará la aportación a la compra y distribución de alimentos para familias desfavorecidas del Distrito Sur cordobés
La solidaridad vuelve a abrirse paso en el Distrito Sur de Córdoba para apoyar a quienes más lo necesitan. La asociación de vecinos La Mirada del Sur ha recibido una aportación económica de 3.500 euros de la Fundación la Caixa, una ayuda destinada a la compra y reparto de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.
Según ha trasladado Manuel Sierra, el presidente de la asociación, la aportación económica se destinará a cubrir necesidades básicas mediante la entrega de distintos productos de alimentación.
Desde la asociación vecinal destacan la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten reforzar el trabajo de cercanía que realizan las entidades sociales y vecinales en los barrios de Córdoba, donde conocen de primera mano las situaciones de necesidad.
Esta ayuda ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación la Caixa y a la implicación de la oficina de CaixaBank situada en la calle Almería, en Córdoba. La aportación económica servirá para apoyar directamente a familias del entorno más cercano, reforzando la red de solidaridad en el Distrito Sur.
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial