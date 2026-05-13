La Mirada del Sur recibe 3.500 euros de Fundación la Caixa para ayudar a familias del distrito Sur

La solidaridad vuelve a abrirse paso en el Distrito Sur de Córdoba para apoyar a quienes más lo necesitan. La asociación de vecinos La Mirada del Sur ha recibido una aportación económica de 3.500 euros de la Fundación la Caixa, una ayuda destinada a la compra y reparto de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.

Según ha trasladado Manuel Sierra, el presidente de la asociación, la aportación económica se destinará a cubrir necesidades básicas mediante la entrega de distintos productos de alimentación.

Desde la asociación vecinal destacan la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten reforzar el trabajo de cercanía que realizan las entidades sociales y vecinales en los barrios de Córdoba, donde conocen de primera mano las situaciones de necesidad.

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Esta ayuda ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación la Caixa y a la implicación de la oficina de CaixaBank situada en la calle Almería, en Córdoba. La aportación económica servirá para apoyar directamente a familias del entorno más cercano, reforzando la red de solidaridad en el Distrito Sur.