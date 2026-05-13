Primeros trabajos en el nuevo parque empresarial de Córdoba: comienza la urbanización del entorno de la BLET

Las obras para urbanizar el polígono empresarial anexo a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) comenzaron ayer martes, según ha podido constatar este periódico, y ya hay maquinaria trabajando en la preparación del terreno. La previsión es que el nuevo espacio esté plenamente operativo en el segundo semestre de 2028.

Los trabajos llegan menos de una semana después de la firma del acta de replanteo entre el Ayuntamiento de Córdoba y la UTE adjudicataria (Ferrovial Construcción y Rialsa Obras), un trámite que permitía el inicio efectivo de la actuación. Finalmente, las máquinas han entrado cinco días después y ya realizan los primeros trabajos en la zona. Concretamente se están llevando a cabo tareas de desbroce en el futuro parque empresarial, con el objetivo de adecuar el terreno. Se espera que sea después del verano cuando comiencen los trabajos en la zona donde irán los edificios de la BLET. La construcción de estos edificios se encuentra en proceso de licitación.

Primeros trabajos de urbanización en el parque empresarial anexo a la BLET. / Manuel Murillo

Un "enclave estratégico" para Córdoba

El parque empresarial es, en palabras del alcalde de Córdoba, José María Bellido, un “enclave estratégico” llamado a dar soporte y servicio a la futura base. Desde la UTE señalan que esta primera fase supone “la primera piedra” para impulsar el nacimiento de un “ecosistema empresarial y logístico” que aspira a convertirse en uno de los motores de crecimiento económico y transformación territorial de Córdoba y su entorno.

Inicio de las obras de urbanización de la BLET. / Manuel Murillo

Casi 200 hectáreas de trabajo

La actuación fue adjudicada por 38,3 millones de euros (sin IVA) y contempla la urbanización de cerca de 200 hectáreas. De ese total, unas 85 hectáreas estarán ocupadas por la BLET, mientras que el resto del entorno quedará habilitado para la implantación de industrias y empresas vinculadas al efecto tractor de la base. Entre los sectores previstos figuran defensa, seguridad, tecnología, logística y telecomunicaciones, con demanda de perfiles altamente cualificados.

Córdoba

De forma paralela a la urbanización se ejecutarán otras actuaciones complementarias, como la construcción de un depósito de abastecimiento de agua y un acceso desde la A-4, cuya licitación se encuentra en trámite. El plazo de ejecución de las obras es de 26 meses, por lo que se estima que la urbanización del parque logístico y empresarial Gran Capitán quede completada en la segunda mitad de 2028. Con ese calendario, la actividad industrial podría arrancar incluso antes de que esté operativa la primera fase de la BLET.