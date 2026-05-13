La Junta tramita expropiaciones urgentes para llevar agua a Cerro Muriano y las urbanizaciones de la Sierra

La Junta de Andalucía tramita las expropiaciones urgentes de terrenos que permitirán construir la red de agua de Cerro Muriano, una obra largamente demandada y que está presupuestada en más de 15 millones de euros. La singularidad de esta actuación es que conectará la red de abastecimiento de la barriada con la principal de la empresa municipal Emacsa y posibilitará llevar el agua a las urbanizaciones de la Sierra, entre ellas, las Jaras, que cuenta con continuos problemas de abastecimiento.

Con la tramitación de este expediente, la Consejería de Agricultura da un paso más para la obtención del más de medio centenar de fincas que se verán afectadas y convoca a los propietarios de las mismas para el levantamiento de actas previas para "la urgente ocupación de los bienes" necesarios, es decir, el acto en el que se producirá la entrega de los mismos. El cerca de medio centenar de propietarios están citados entre el 9 y el 17 de junio.

Los datos básicos del proyecto

El proyecto contempla la construcción de una estación de bombeo, la instalación de conducciones de alrededor de 15 kilómetros de longitud y un depósito con capacidad para 7.500 metros cúbicos de agua. Una vez ejecutadas estas infraestructuras, se podrá captar agua de El Cerrillo y trasladarla hasta otro depósito más cercano a Cerro Muriano, barriada que aumenta considerablemente el número de residentes en verano.

Córdoba Barriada de Cerro Muriano en verano verano camino de Santiago mozárabe / AJGONZALEZ / COR

Las conducciones de 15 kilómetros irán de Córdoba a Cerro Muriano. Mediante la estación de bombeo, que tendrá dos bombas y una tercera de reserva (y podrá contar con una más si fuese necesaria), se impulsará el agua hasta la Sierra. En la zona de Los Villares habrá un depósito con capacidad para 7.500 metros cúbicos al que llegará el agua, que después irá hacia Cerro Muriano. Una vez que todo esté ejecutado, se podrá llevar el agua hasta todas las urbanizaciones de la Sierra.

Un proyecto que empezó a tramitarse hace tres años

El proyecto de construcción del abastecimiento de alta desde El Cerrillo a Cerro Muriano, que así es como se llama, fue aprobado en octubre de 2023 y presentado en Córdoba un mes antes. En aquel momento la Junta publicó ya la lista de expropiaciones necesarias. Un año después, en diciembre de 2024, la Junta dio luz verde al expediente de información pública y al que permitiría la licitación de la obra por 15,3 millones y un plazo de ejecución de año y medio. Durante el periodo de información pública recibió una alegación del Club de Campo y Deportivo de Córdoba por la posible afección del trazado propuesto al campo de golf, pero la alegación fue desestimada.

Acceso a la urbanización de Las Jaras, ubicada en Sierra de Córdoba. / Chencho Martínez

Posteriormente, en junio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el gasto de 15,3 millones de euros para las obras. El objetivo de esta actuación, según indicó la Junta en ese momento, es "dar respuesta al problema de disponibilidad de agua potable en diversas instalaciones del parque periurbano de Los Villares y reforzar el sistema que abastece a las aproximadamente 5.000 personas que residen en la barriada cordobesa de Cerro Muriano".

La obra para la red, en concurso desde 2025

La Junta sacó a concurso la obra en julio de 2025, veinte años después de que se realizaran los primeros informes que alertaban de los problemas de abastecimiento de la zona, por lo que en el proyecto se lleva pensando dos décadas. La licitación lleva desde entonces en stand by a la espera de que se produzca la adjudicación.

La iniciativa es el resultado de un convenio firmado en el año 2020 entre la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba para impulsar este proyecto y otro más, el de abastecimiento de agua potable y saneamiento a Trassierra. Tanto Trassiera como las Jaras contarán con depuradora.