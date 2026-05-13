Juan Bravo destaca el avance de Andalucía como territorio de oportunidades, innovación e industria

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha destacado este miércoles en Córdoba el avance de Andalucía como territorio de oportunidades, innovación e industria. Junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura al Parlamento andaluz, José María Bellido, ha visitado hoy la incubadora biotecnológica de Córdoba, donde ambos han conocido de primera mano el trabajo que desarrolla la empresa Flamingo y otros proyectos tecnológicos impulsados desde este espacio de innovación.

Colaboración entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía

Bravo ha felicitado a José María Bellido por “el trabajo realizado para convertir este centro en un ejemplo de lo que deben hacer las administraciones: poner todos los recursos públicos al servicio de quienes crean empleo, actividad económica y valor para la sociedad”. Durante su intervención, el vicesecretario ha subrayado la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía para facilitar infraestructuras que permitan el desarrollo de empresas innovadoras y proyectos vinculados al ámbito sanitario y tecnológico.

En este sentido, ha resaltado el talento de los jóvenes emprendedores que trabajan en la incubadora, señalando que “las administraciones deben centrarse en facilitar oportunidades y crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer y generar empleo de calidad”.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, y José María Bellido, en la empresa Flamingo. / CÓRDOBA

El dirigente popular también ha reivindicado el peso creciente de la industria en la economía andaluza, recordando que “un tercio del crecimiento de Andalucía durante el último año ha venido de la mano de la industria”. Según ha explicado, este proceso de reindustrialización está permitiendo consolidar empleo estable, cualificado y mejor remunerado, especialmente para jóvenes procedentes de la Formación Profesional y de la universidad, que ahora encuentran nuevas oportunidades laborales en Andalucía.

No solo de turismo vive el hombre

Asimismo, Bravo ha puesto como ejemplo proyectos estratégicos desarrollados en la provincia de Córdoba, vinculados tanto al sector logístico como al industrial, que han logrado atraer inversiones y generar un importante ecosistema empresarial alrededor de ellos. A su juicio, Andalucía ha pasado de ser identificada únicamente con el turismo a convertirse también en una comunidad referente en innovación, industria y capacidad competitiva frente a otros grandes territorios del país.

Finalmente, Juan Bravo ha defendido la necesidad de mantener un marco de estabilidad política y confianza institucional para continuar impulsando el crecimiento económico y social de Andalucía. Ha señalado que el objetivo es “seguir facilitando inversiones, reduciendo trabas administrativas y apoyando a empresas, autónomos y emprendedores”, consolidando así “una Andalucía que lidera, que cree en sus posibilidades y que avanza decididamente hacia el futuro gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad andaluza”. Por su parte, José María Bellido ha subrayado el orgullo que supone comprobar “cómo Córdoba y Andalucía han avanzado en los últimos años hasta convertirse en un referente de crecimiento, atracción de inversiones y desarrollo empresarial”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el candidato ha destacado que hace apenas unos años parecía “impensable” que Córdoba contara con empresas de base científica y tecnológica capaces de liderar proyectos punteros reconocidos en toda España y Andalucía. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que desarrollan compañías incubadas en este centro, dedicadas a la investigación biomédica y al desarrollo de tecnologías innovadoras aplicadas al ámbito sanitario, capaces incluso de reproducir órganos para facilitar intervenciones quirúrgicas y mejorar la precisión médica.

Bellido ha asegurado que los buenos datos macroeconómicos de Andalucía “se construyen desde proyectos concretos como este”, haciendo referencia al crecimiento del empleo, la creación de empresas y el aumento de trabajadores autónomos registrados en los últimos años. “Las grandes cifras funcionan porque existen pequeños y medianos proyectos con vocación de crecer, impulsados por jóvenes con talento que hoy encuentran oportunidades en Córdoba y Andalucía”, ha señalado, destacando que muchas de las personas que actualmente trabajan en estas iniciativas “antes habrían tenido que marcharse fuera de nuestra tierra para desarrollar su carrera profesional”.

Modelo centrado en la estabilidad institucional

El candidato también ha defendido la importancia de mantener un modelo centrado en la estabilidad institucional, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida. Según ha explicado, el objetivo es seguir consolidando un camino basado en la reindustrialización, la innovación y el apoyo a sectores estratégicos como la biotecnología, evitando “incertidumbres o debates estériles que no aportan soluciones reales al día a día de los andaluces”.

Finalmente, Bellido ha pedido el apoyo al proyecto de Juanma Moreno para “seguir avanzando en este modelo de crecimiento y oportunidades”, asegurando que proyectos como la incubadora biotecnológica de Córdoba representan “el futuro que queremos para nuestra ciudad y para Andalucía”. El candidato ha concluido afirmando que el compromiso del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento seguirá centrado “en generar empleo, atraer talento y garantizar que los jóvenes puedan desarrollar su futuro profesional sin tener que abandonar su tierra”.