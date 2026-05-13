José Ignacio García: "En Córdoba hay una disputa fundamental, aquí se va a decidir si el último escaño es para Vox o para Adelante Andalucía"

Después de repartir salmorejo en la plaza de la Corredera, el candidato de Adelante Andalucía en las elecciones del 17M, José Ignacio García, ha vuelto a Córdoba en la recta final de la campaña con un mensaje claro: "En Córdoba hay una disputa fundamental: aquí se va a decidir si el último escaño es para Vox o para Adelante Andalucía", ha asegurado a la prensa frente a las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en la avenida de República Argentina tras reclamar "el voto útil" para su formación política.

El candidato andalucista, que ha llegado a la capital cordobesa acompañado por la histórica dirigente política Pilar González y de la candidata por Córdoba, Mariví Serrano, ha dicho que "no es casualidad" que en Córdoba haya una disputa fundamental en el último escaño y que, según voten los cordobeses el próximo domingo, podrá caer del lado de Vox (el partido de Abascal sumaría, según los datos de Adelante, un segundo diputado) o del lado de Adelante Andalucía, que lograría su primer representante en la provincia.

El candidato de Adelante Andalucía ha recordado que el objetivo de presentarse a las elecciones era "sacar de la desafección y la desesperanza" también a aquellos andaluces que podrían terminar votando a la derecha por "sus discursos facilones". Por eso, ha asegurado que Adelante va a darlo todos estos tres días que quedan de campaña porque "en Andalucía necesitamos echar a las derechas".

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Mariví Serrano. / AJ González / COR

"Santiago Abascal, un gallito en campaña"

Preguntado sobre la posibilidad de que Adelante se abstuviera en una hipotética investidura del popular Juanma Moreno que no apoyara Vox, García se ha mostrado taxativo: "No, representamos un modelo radicalmente diferente al del PP", ha dicho para señalar que entre los populares y los de Vox no hay realmente diferencias. "Santiago Abascal es un gallito en campaña, pero después ya lo conocemos", ha dicho para recordar sus pactos con el PP y añadir que desde Vox "no han dicho ni pío" sobre la privatización de la sanidad, ni sobre los pisos turísticos. "PP y Vox se van a poner de acuerdo con las cosas de comer", ha dicho.

Por su parte, la candidata número 1 por Córdoba, Mariví Serrano, ha declarado sentirse contenta por estar viendo muy cerca la posibilidad de conseguir arrebatar un escaño a la extrema derecha en la provincia. Además, la cabeza de lista entiende que Adelante Andalucía aglutina un triple voto: el del andalucismo, el de la gente trabajadora y el que quitará un escaño a Vox.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Mariví Serrano. / AJ González / COR

Propuestas de mejora de la salud mental

José Ignacio García también ha hablado en Córdoba de salud mental y ha desgranado algunas de las medidas que Adelante Andalucía lleva en su programa sobre esta materia. En este sentido, ha negado que Juanma Moreno esté verdaderamente preocupado por estas cuestiones e ironizando diciendo que aunque se presente como un hombre "sensible" y que "llora en El Hormiguero", la realidad es que la comunidad autónoma tiene una deficiente atención en salud mental con las ratios más bajas en psicólogos clínicos de todo el país. "Ampliar esas medias nacionales es sensibilidad, Moreno Bonilla va al psicólogo porque se lo puede pagar, en la pública eso es imposible: esto es bienestar lo otro postureo en El Hormigueo".

En esta línea, Adelante propone poner en marcha un plan de choque para que en la pública se contrate personal y se alcance la media estatal incorporando a los psicólogos en la Atención Primaria y creando espacios con calma, es decir, centros de barrio con acceso al psicólogo para situaciones no graves pero sí puntuales.