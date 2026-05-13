Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 13 de mayo de Córdoba
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Encuentros en el Centro
Presentación de ‘Madonna no nació en Wisconsin’
El Centro Andaluz de las Letras, dentro del ciclo Encuentros en el Centro, organiza este encuentro para presentar la obra Madonna no nació en Wisconsin (Ed. Galaxia Gutenberg). La cita contará con la participación de su autora, Natalia Moreno, quien mantendrá una conversación con la escritora Victoria García para desgranar los detalles de este lanzamiento.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Presentación del libro
‘Vidas improvisadas’
Ignacio Alcalde Sánchez, doctor en Antropología Social y profesor de la UCO, presenta una singular obra a caballo entre el ensayo y la novela, la ficción y el trabajo antropológico y etnográfico fruto de la labor que realizó con internos en un centro de menores.
CÓRDOBA. Librería La Inaudita.
Rodríguez Marín, 20.
20.00 horas.
Política
Mesa redonda
El alumnado del CFGS de Integración Social del Colegio Ferroviario celebrará una mesa redonda abierta al público con representantes de diferentes formaciones políticas andaluzas: Mariano Poyato (PSOE); Jose Carlos Gómez Villamandos (P); Antonio Morel (Por Andalucía) y Santiago Salas (Adelante Andalucía.
CÓRDOBA. Colegio Ferroviario de Córdoba.
Plaza de Colón, s/n
19.00 horas.
Presentación del libro
‘De barro y oro. Autorretratos de toreros’
Nacho Serna presentará su libro De barro y oro. Autorretratos de toreros (editorial El Paseíllo). Un libro que nos acerca al lado menos convencional y más extremo de toreros de toda condición.
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza de Maimónides, s/n.
20.00 horas.
Ciclo ‘Miercoles Flamencos’
Música de Cámara y orquesta
Dentro del ciclo Miércoles flamencos se podrá disfrutar de un recital de música de cámara y orquesta. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Literatura infantil
‘La Hora del Cuento’
Habrá sesión de lectura en las bibliotecas Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Mequetrefe y Pura Mayorgas. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente Sur.
17.00 y 18.00 horas.
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