Los estilistas Dioni Barrera y Jorge Arrizabalaga desvelan las tendencias para brillar en la Feria de Córdoba

Córdoba empieza a vestirse de feria antes de que se enciendan las luces del Arenal. La Fundación Cajasol de Córdoba acogió este lunes 11 de mayo la masterclass ‘Preparadas para la luz’, una cita dedicada a la belleza, el estilismo y las tendencias pensadas para una de las semanas más esperadas del calendario festivo andaluz: la Feria de Córdoba.

El encuentro, celebrado en el marco del 3º Ciclo Córdoba: Moda con alma, reunió a profesionales del sector de la moda, la imagen y la belleza, así como a un público interesado en conocer consejos prácticos para potenciar sus estilismos durante las celebraciones primaverales.

La sesión estuvo protagonizada por los estilistas Dioni Barrera y Jorge Arrizabalaga, figuras destacadas del sector y formadores oficiales con más de treinta años de trayectoria. Su experiencia internacional incluye desfiles, campañas de moda y proyectos de carácter social, una trayectoria que trasladaron al público cordobés mediante una propuesta cercana, práctica y pensada para el día a día de la feria.

Asistentes a la masterclass de los estilistas Dioni Barrera y Jorge Arrizabalaga en la Fundación Cajasol. / CÓRDOBA

Maquillaje para flamencas: piel luminosa, mirada intensa y labios rojos

A través de una demostración en directo sobre dos modelos, los asistentes pudieron conocer propuestas actuales de maquillaje y peluquería para la Feria de Córdoba, adaptadas tanto a los looks de día como a los estilismos de noche en el entorno ferial.

En maquillaje, Barrera y Arrizabalaga apostaron por pieles radiantes, con rubor o sutiles toques bronceadores para aportar calidez al rostro. Las miradas se situaron en el centro de las propuestas, con tonos cálidos, tierras y rojizos, además de una mayor intensidad en el párpado para lograr un resultado expresivo y con carácter.

Los labios rojos se consolidaron como uno de los grandes protagonistas de los looks de feria, acompañados de pestañas naturales o postizas para potenciar la profundidad de la mirada. Una combinación que, según se mostró durante la masterclass, permite mantener la esencia flamenca con un aire actual y sofisticado.

Peinados cómodos y elegantes para largas jornadas de feria

En el apartado de peluquería, las propuestas combinaron elegancia, naturalidad y comodidad, tres claves fundamentales para resistir largas jornadas festivas sin renunciar al estilo. Para el día, destacaron las coletas bajas y los moños desenfadados, mientras que para la noche cobraron protagonismo las trenzas sofisticadas, con acabados ligeros y favorecedores.

La masterclass contó además con la participación de la firma cordobesa Noir Spain, que aportó estilismos contemporáneos de estética sofisticada, y con las joyas de Jolie by Evalop, que completaron los looks con un sello artesanal y distintivo.

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El evento estuvo coordinado por Amalia González Aroca, especialista en comunicación y dirección de proyectos vinculados a la moda y la innovación. Su apuesta por un formato cercano, formativo y dinámico permitió acercar conocimientos profesionales al público en un contexto real, útil y directamente aplicable a la preparación de los estilismos de feria.