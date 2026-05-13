Estafan 15.528 euros a una empresa en Córdoba tras piratear sus correos electrónicos

La Fiscalía de Córdoba reclama un total de cuatro años de prisión para dos acusadas de, presuntamente, estafar 15.528 euros a una empresa pirateando, para ello, su correo electrónico. De acuerdo con su escrito de conclusiones provisionales, las encartadas lograron desviar las comunicaciones de esta sociedad relativas a facturas y pagos, con objeto de apropiarse de las transferencias bancarias.

Las alarmas saltaron cuando una segunda empresa reclamó una factura pendiente, al no recibir el pago. Entonces descubrieron que se había suplantado la identidad de la perjudicada. No obstante, "una vez que el Equipo @ de la Guardia Civil se hizo cargo de la denuncia, se consiguió el bloqueo de la cuenta y la devolución del dinero", detalla el Fiscal.

Después de esto, la empresa perjudicada recibió un nuevo correo facilitándole otro número de cuenta para efectuar el ingreso, pero en esta ocasión no realizó ningún abono, al tener ya conocimiento de que se trataba de una estafa.

Un agente del Equipo @ de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Aplicaron reglas de filtrado

En cuanto a la mecánica con la que estas procesadas, supuestamente, materializaron la estafa, el Ministerio Público detalla que, "solas o en connivencia con otras personas no identificadas", realizaron reglas de filtrado "para desviar toda comunicación entrante, saliente o ambas de los correos electrónicos de esta empresa hacia un tercer correo".

Pretendían interceptar y transferir todas las comunicaciones. También filtraron las palabras, en el asunto o en el cuerpo del mensaje, "pro forma, factura, transferencia, pago, bancaria, IBAN e invoice", y utilizaron otra regla más para eliminar mensajes recibidos.

Enviaron correos a la empresa

Así las cosas, el gerente de la sociedad afectada pagó una factura por importe de 15.528 euros a una tercera mercantil, después de recibir correos electrónicos supuestamente remitidos por esta empresa, donde le indicaba que habían cambiado datos bancarios y que debía efectuar el ingreso en otra cuenta.

El Fiscal sostiene que las acusadas pretendían obtener directamente los beneficios o actuaron como "mulas financieras", "encargándose de recepcionar el dinero obtenido de forma fraudulenta para, posteriormente, transferirlo a terceras cuentas o bien extraerlo en cajeros para entregarlo a otras personas implicadas en la trama.

Entiende que estos hechos constituyen un delito de estafa, por el que solicita que se impongan dos años de prisión a cada una de las acusadas, o alternativamente un blanqueo de capitales, por el que reclama dos años de prisión y multas de 30.000 euros. Lo ocurrido será juzgado en los próximos días por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.