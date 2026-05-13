Día del Niño Hospitalizado en Córdoba: el Reina Sofía homenajea a los 1.500 menores que ingresan cada año

La alegría también puede formar parte de la recuperación. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha celebrado este miércoles el Día del Niño Hospitalizado con una jornada dedicada a reconocer la fortaleza de los menores ingresados y el acompañamiento constante de sus familias durante el proceso asistencial.

Según ha informado el propio centro hospitalario, la iniciativa ha reunido a profesionales del hospital, voluntariado y entidades colaboradoras con un objetivo común: llenar de sonrisas una etapa especialmente delicada para los niños y niñas hospitalizados.

La celebración ha contado con la participación de la Asociación Española Contra el Cáncer, GEA y la Fundación Teodora, además de Diego y Lucía, que han ofrecido música y acrobacias gracias a la colaboración del circo H.A.M.E.S.. La jornada ha incluido también helados y frutas preparados por la Unidad de Alimentación, Calidad y Seguridad Alimentaria del hospital, en un ambiente festivo pensado para que los pequeños pacientes disfrutaran de unas horas diferentes dentro del entorno sanitario.

El Día del Niño Hospitalizado ha contado con música y acrobacias gracias a la colaboración del circo H.A.M.E.S. / CÓRDOBA

Un hospital referente en atención pediátrica en Andalucía

El Hospital Reina Sofía atiende cada año alrededor de 1.500 ingresos pediátricos, con una estancia media aproximada de entre seis y siete días. El centro cordobés es, además, referente en Andalucía para el abordaje de distintas patologías pediátricas complejas, como el trasplante pulmonar infantil, las cardiopatías congénitas o la cirugía pediátrica robótica.

La responsable de la Unidad de Actividades Motivacionales, Ana Calvo, ha destacado que esta celebración “es un homenaje a los niños hospitalizados y a sus familias, a la valentía y fortaleza que muestran cada día”.

Esta unidad ha desarrollado durante todo el año iniciativas dirigidas a hacer más amable la estancia hospitalaria de los menores, con actividades que ayudan a reducir el impacto emocional que puede provocar un ingreso durante la infancia.

Actividades para hacer más cercano el ingreso hospitalario

La apuesta del Reina Sofía de Córdoba por la humanización infantil cuenta con una trayectoria consolidada. La Unidad de Actividades Motivacionales fue creada en el año 2000 en el Hospital Infantil con el objetivo de desdramatizar el ingreso, favorecer la participación de los menores y conseguir que su estancia se parezca, en la medida de lo posible, a su vida cotidiana fuera del hospital.

Entre sus propuestas se incluyen actividades lúdicas, talleres, música, magia, visitas de instituciones cordobesas y acciones adaptadas a las necesidades de cada niño. Esta línea de trabajo forma parte de un modelo asistencial que combina la excelencia clínica con el acompañamiento emocional.

La ruta prequirúrgica infantil, la decoración temática de espacios pediátricos, las visitas de hermanos en la UCI Pediátrica, las terapias asistidas con perros y las sorpresas de personajes animados son algunas de las medidas que el centro ha incorporado para que los menores y sus familias vivan el proceso hospitalario con mayor seguridad, confianza y serenidad.

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El Hospital Universitario Reina Sofía ha agradecido la implicación de sus profesionales, asociaciones, entidades colaboradoras, voluntariado y familias, y ha subrayado el protagonismo de los niños y niñas hospitalizados en una jornada que ha vuelto a demostrar que la humanización sanitaria también acompaña, transforma y ayuda a cuidar.