Cruz Roja refuerza su presupuesto un 28% mientras mantiene en Córdoba la atención a más de 18.600 personas

Cruz Roja atendió a 18.612 personas durante 2025 en Córdoba, una cifra muy similar a la de 2024 (+0,6%), al tiempo que incrementó en un 28% su presupuesto ejecutado, alcanzando los 14,1 millones de euros, de acuerdo con la memoria de actividad presentada este miércoles. Este incremento de los recursos se tradujo en "más intensidad y más calidad", según explica su director de Intervención social, Germán Ayala.

El balance anual recoge un total de 101.570 intervenciones (unas 5.000 más que el año precedente) en sus diferentes áreas de trabajo. Por volumen, sobresale el trabajo desarrollado en materia de inclusión social, con 10.358 personas atendidas, entre las que sobresalen ciudadanos en extrema vulnerabilidad y personas mayores, migrantes o refugiadas. No obstante, destacan otros resultados como la intervención en 18 municipios cordobeses con riesgo de despoblación y la asistencia a 1.800 afectados por el impacto del apagón en la red ferroviaria.

Cándida Ruiz, presidenta de Cruz Roja, afirma que durante 2025 la institución "ha demostrado su capacidad de respuesta ante las realidades sociales" y agradece el "compromiso de las personas voluntarias", que fueron 3.404 el año pasado. Asimismo, esta institución humanitaria cuenta con 15.263 personas socias y 182 empresas colaboradoras y alianzas empresariales.

Sergio Ortuño, Germán Ayala, Cándida Ruiz, Maribel García y Cristina García, este viernes. / Víctor Castro

Una mirada a la España despoblada

Durante el último año, la entidad ha intervenido en 56 municipios cordobeses. De estos, 18 localidades tienen menos de 5.000 habitantes y en ellas han dado respuesta a 1.045 personas para combatir el aislamiento y dinamizar la vida comunitaria. Germán Ayala ha destacado que los vecinos de estos municipios se encuentran "bastante solos", citando como ejemplo Conquista, La Granjuela, El Guijo, Valsequillo, Los Blázquez y Santa Eufemia, donde "hay muy pocas personas, pero cada vez hay menos", ha explicado. "Demandan todo lo que le puedas llevar: información, movilización, acompañamiento a mayores al médico..." ha abundado.

Un 21% de empleabilidad

De otra parte, el área de empleo atendió a 4.485 personas y 951, el 21% del total, se insertaron laboralmente. Los principales colectivos alcanzados fueron personas en paro o en precariedad laboral (3.160), jóvenes (773) y mujeres en dificultad social (452).

En cuanto a otras ramas de actividad, la memoria destaca que 6.719 personas participaron en actividades formativas, desarrolladas en 13 centros en la provincia; las 224 intervenciones relacionadas con el medio ambiente, "el área más joven" de esta institución en palabras de Germán Ayala, llegaron a 426 personas, y en salud, Cruz Roja atendió a 6.318 personas con una labor centrada en los colectivos más vulnerables.

En otro orden de cosas, durante el año pasado Cruz Roja gestionó 132 dispositivos de riesgo previsible, atendiendo a 2.109 personas en servicios preventivos sanitarios en eventos y situaciones de especial afluencia o riesgo. Como se indica, la institución destaca la asistencia a 1.800 personas durante el apagón histórico del mes de abril.

Niños y mujeres

A lo largo del año, la organización también atendió a 2.414 niños, niñas y jóvenes, a los que facilitó diferentes ayudas como apoyo educativo, acompañamiento psicosocial y refuerzo de competencias personales y sociales, además de trabajar con familias y en programas de ocio educativo. También intervino con 1.069 mujeres en dificultad social.

Germán Ayala ha puesto de relieve, asimismo, que esta entidad destinó el 1% de su presupuesto a cooperación internacional, y desarrolló el proyecto Click_A para mejorar las competencias digitales de 1.045 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia.

Por último, Cruz Roja Juventud atendió a 2.956 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Córdoba, en 10 centros, con actuaciones orientadas a la promoción de la participación juvenil, la educación en valores y el desarrollo integral de la infancia y la juventud.