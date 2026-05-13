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Balance de 2025

Cruz Roja interviene en 18 pueblos de Córdoba con "una clara tendencia a la despoblación"

Germán Ayala afirma que los vecinos de estos municipios se encuentran "bastante solos" y lamenta que "allí, sinceramente, no va nadie"

Germán Ayala y Cándida Ruiz, este miércoles en la presentación de la memoria de Cruz Roja.

Germán Ayala y Cándida Ruiz, este miércoles en la presentación de la memoria de Cruz Roja. / Víctor Castro

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Cruz Roja intervino durante 2025 en un total de 56 municipios cordobeses y, de estos, 18 son localidades con menos de 5.000 habitantes, donde los vecinos "demandan todo lo que puedas llevar", según ha detallado este miércoles su director de Intervención social, Germán Ayala, durante la presentación de la memoria de actividad.

Este trabajo se enmarca en la estrategia denominada la España despoblada, que en el caso de Córdoba ha dado respuesta a 1.045 personas, con más de 6.000 intervenciones desarrolladas para combatir el aislamiento, reforzar los vínculos sociales y dinamizar la vida comunitaria.

A modo de ejemplo, Germán Ayala ha hecho referencia a las localidades de Conquista, La Granjuela, El Guijo y Valsequillo, donde no llegan al medio millar de habitantes, así como Los Blázquez y Santa Eufemia. En estos municipios, los vecinos se encuentran "bastante solos. No solo no tienen recursos propios, si no que allí, sinceramente, no va nadie", ha afirmado.

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"Hay muy pocas personas, pero sobre todo, cada vez hay menos", ha explicado, en referencia a la falta de relevo generacional. De acuerdo con el diagnóstico de Cruz Roja, esos 18 municipios cordobeses tienen "una clara tendencia a la despoblación". Entre las actuaciones desarrolladas, se hallan la información, orientación en el acceso a recursos ("son poblaciones que no tienen servicios municipales propios", ha recordado), movilización o acompañamiento a mayores al médico, con objeto de contribuir al arraigo al territorio y a frenar la despoblación.

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