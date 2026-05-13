Comercio
El centro comercial La Sierra regala 50 hamburguesas los dos jueves antes de la Feria de Córdoba
Los participantes entrarán en un sorteo de visitas a bodegas y lotes de maquillaje
El centro comercial La Sierra volverá a sumarse este mayo al ambiente festivo de la ciudad con una nueva edición de sus denominados Jueves molones, una iniciativa promocional que se desarrollará los días 14 y 21 de mayo y que incluirá reparto gratuito de hamburguesas, sorteos y actividades de animación.
Durante ambas jornadas, el recinto entregará medio centenar de hamburguesas entre las 19.00 y las 21.00 horas. Para participar, los asistentes deberán registrarse previamente a través de la página web del centro comercial o mediante un código QR habilitado en la galería comercial. Una vez completado el proceso, recibirán un cupón que deberán presentar en el punto habilitado junto al establecimiento de restauración participante.
Visitas a bodegas de Montilla y un lote de maquillaje
Además, quienes participen entrarán automáticamente en el sorteo de diez visitas dobles a una bodega de Montilla y de un lote de productos de maquillaje orientado a la temporada de feria.
La actividad contará también con música en directo a cargo de un DJ, dentro de una programación diseñada para reforzar el ambiente festivo durante el mes de mayo en el espacio comercial.
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