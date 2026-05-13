Por Andalucía confía en la fuerza de IU en Córdoba para pelear el segundo diputado en la provincia

La candidata por Córdoba de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz, Rosa María Rodríguez, ha realizado un llamamiento directo a las mujeres de Córdoba que soportan a diario "dobles y triples jornadas" para que “el próximo 17 de mayo llenen las urnas de feminismo, derechos y dignidad” apoyando a la candidatura de izquierdas que representa la liderada por el cordobés Antonio Maíllo.

Por Andalucía está peleando el voto pueblo a pueblo en esta recta final de campaña y prepara el cierre que harán mañana en Córdoba capital, con un gran acto central en la plaza de la Juventud, en el barrio de la Fuensanta, que contará con la presencia del candidato andaluz, la ministra Sira Rego y José Manuel Gómez Jurado, diputado hasta ahora de la confluencia. "Estamos en disputa del segundo diputado por Córdoba", remarcan.

Las encuestas

La confluencia de izquierdas espera crecer en votos en una provincia como Córdoba, donde está fuertemente consolidada una de las formaciones que la integran, Izquierda Unida. Todas las encuestas publicadas hasta ahora con desglose provincial coinciden en lo esencial, esto es que Por Andalucía conservaría su diputado por Córdoba (en 2022, obtuvo 38.382 votos y el 9,93% del escrutinio), y un diputado, apuntando además a un crecimiento de votantes. En dicho crecimiento sustentan desde la confluencia la posibilidad de amarrar un segundo diputado. En este sentido, fuentes de la confluencia constatan que son "muy buenas" las vibraciones que les está transmitiendo su militancia en cada acto de campaña y subrayan "la movilización" que están teniendo en todas las comarcas cordobesas.

Rosa Rodríguez, este miércoles, en Fuente Palmera con el diputado nacional por Córdoba Enrique Santiago. / CÓRDOBA

Las mujeres, las castigadas por la precariedad

Durante una comparecencia ante los medios en la plaza de la Corredera, la candidata ha querido dirigirse “a todas aquellas mujeres que sostienen esta tierra con su trabajo y que, sin embargo, siguen siendo las más castigadas por la precariedad, los recortes y el abandono institucional”. En este sentido, ha señalado especialmente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, denunciando que “la privatización de este servicio esencial ha supuesto una precarización de las condiciones laborales y salariales de miles de mujeres que realizan un trabajo imprescindible para nuestra sociedad”.

Agricultores, ganaderas y mujeres con cáncer de mama

Asimismo, ha mostrado el respaldo de Por Andalucía a las agricultoras y ganaderas afectadas por las consecuencias del tratado del Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común (PAC), así como a las mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía, “que han tenido que soportar esperas insoportables para saber si padecían o no una enfermedad tan grave como el cáncer”. La candidata también ha querido visibilizar la situación de las educadoras infantiles, actualmente movilizadas para exigir "unas condiciones laborales dignas", y de las trabajadoras de la ZGAT, “sometidas a jornadas maratonianas, sin derecho real a la conciliación ni al descanso”.

Dobles y triples jornadas

“Queremos hablarle a todas esas mujeres que cargan con dobles y triples jornadas, dentro y fuera de casa; a quienes se ven obligadas a pedir excedencias para cuidar de familiares dependientes, una responsabilidad que sigue recayendo de manera abrumadora sobre las mujeres”, ha señalado, recordando que el 93% de las excedencias por cuidados son solicitadas por mujeres.

Durante su intervención, Rodríguez ha acusado al Gobierno andaluz del PP de haber “abandonado completamente las políticas de igualdad y la lucha contra las violencias machistas”, recordando que desde 2020 la Junta tendría que haber puesto en marcha el Plan de Erradicación de las Violencias Machistas “sin que hasta la fecha haya hecho absolutamente nada”. Igualmente, ha denunciado la situación de las víctimas de violencia sexual en la provincia de Córdoba, criticando que “las mujeres no cuentan todavía con un centro de crisis digno y plenamente operativo, fruto de la dejadez del Gobierno de Moreno Bonilla”.

El muro de contención de la extrema derecha

Finalmente, la candidata de Por Andalucía ha defendido que “las mujeres están siendo el principal muro de contención frente al avance de la extrema derecha y de los discursos reaccionarios”, señalando que “los estudios sociológicos demuestran que son las mujeres quienes están frenando el avance más agresivo de la ultraderecha en España y en el mundo”. Por ello, ha pedido “la confianza y el apoyo de todas las mujeres andaluzas para seguir defendiendo sus derechos, sus libertades y una Andalucía más justa e igualitaria”. “La fuerza política que va a pelear por vosotras es Por Andalucía”, ha concluido.