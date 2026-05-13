Ambrosio denuncia los carteles electorales 'fake' del PSOE ante la Junta Electoral de Córdoba y exige que se investiguen las grabaciones de videovigilancia y tráfico

La exalcaldesa de Córdoba y exdiputada andaluza Isabel Ambrosio ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Córdoba esta tarde la aparición de unos carteles electorales fake en la recta final de la campaña electoral de Andalucía en los que aparece su imagen en blanco y negro y un mensaje en el que puede leerse: "Sin Ambrosio no vamos".

Por debajo, y con un fondo rojo aparecen las fotografías de las candidatas socialistas a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la número 1 por Córdoba del PSOE y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y junto a ellas la frase: "Que te voten en Fuenteovejuna" (con falta de ortografía incluida, si es que se refieren al municipio cordobés de donde es la cabeza de cartel).

¿Más cerca de la propaganda negra?

No hay manera cierta de saber si se trata de propaganda negra, es decir, que los carteles los hubiera hecho otro partido para desmovilizar al electorado socialista; o que los carteles sean fruto del fuego amigo, ya que la confección de la lista socialista en Córdoba arrastró cierta polémica por la no inclusión de la secretaria provincial, Rafi Crespín, a pesar de que mostró públicamente su intención de hacerlo, ni de Isabel Ambrosio, aunque esta última no se ha quejado públicamente de esta circunstancia y está colaborando en la campaña del PSOE en la provincia cordobesa.

Sin embargo, la aparición de cartelería similar en provincias como Huelva o Sevilla parecen apuntar con más claridad a un descarado intento de desmovilización del electorado socialista, lo que podría beneficiar al resto de formaciones politicas.

Carteles con la imagen de Isabel Ambrosio en el centro de Córdoba en la zona del centro. / CÓRDOBA

Una actuación organizada de propaganda negativa

En su escrito de denuncia, Ambrosio advierte de que la cartelería difundida "carece completamente de identificación sobre su autoría, financiación o promoción, sin referencia alguna a candidatura, partido político, asociación, entidad responsable, imprenta o cualquier otro elemento que permita conocer quién impulsa dicha campaña".

Isabel Ambrosio considera que estos hechos “constituyen una actuación organizada de propaganda negativa desarrollada de forma opaca y anónima en pleno periodo electoral”, vulnerando los principios de transparencia, objetividad e igualdad que deben regir cualquier proceso democrático.

La denuncia subraya además que la utilización de la imagen de la ex alcaldesa de Córdoba junto a referencias expresas a Fuente Obejuna —municipio cuya alcaldesa, Silvia Mellado, encabeza actualmente la candidatura socialista por Córdoba— evidencia "una estrategia política dirigida a erosionar referentes públicos vinculados al socialismo cordobés y a favorecer la desmovilización del electorado progresista durante la campaña autonómica encabezada por María Jesús Montero".

El escrito presentado ante la Junta Electoral sostiene igualmente que la colocación masiva y simultánea de los carteles revela "una actuación organizada y planificada, incompatible con una acción espontánea o aislada, y alerta sobre el uso de técnicas propias de campañas de propaganda negativa orientadas a alterar el clima electoral mediante mensajes anónimos y sin asunción pública de responsabilidad".

Qué solicita Isabel Ambrosio

En su denuncia, Ambrosio solicita de manera urgente la conservación de las grabaciones de videovigilancia y control de tráfico existentes en las zonas afectadas, ante la posible relevancia de dichas imágenes para identificar a los responsables materiales y logísticos de la distribución de la propaganda.

En concreto, Ambrosio pide a la Junta Electoral de Zona de Córdoba:

1) La apertura de actuaciones para esclarecer la autoría, financiación y difusión de los carteles denunciados.

2) La preservación inmediata de las grabaciones correspondientes al día 13 de mayo de 2026 en las zonas afectadas.

3) La práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para determinar posibles vulneraciones de la normativa electoral.

4) La valoración expresa de la incidencia de estos hechos sobre la candidatura del PSOE de Andalucía en la provincia de Córdoba.

En su comunicado, Ambrosio ha defendido que "la democracia exige transparencia y juego limpio” y que “si alguien se cree que por poner en marcha una campaña de este tipo va a echar a la ciudadanía para atrás en su intención de voto se equivoca. Todo lo contrario; es una razón más para acabar con estas maneras de hacer política desde posiciones ultras y solicitar la movilización de la gente para que estos actos no sucedan”.

En Huelva y Sevilla.... Que vuelva Susana

Estos carteles no han sido los únicos aparecidos en Andalucía, ya que en Huelva han denunciado la aparición de unos de corte similar en los que aparecen María Jesús Montero y Pedro Sánchez en blanco y negro, y en un primer plano, la exsecretaria general del PSOE, Susana Díaz, con unas palabras que dicen: "Para estos... que vuelva Susana". Ese cartel aparece junto a otro en el que solo sale la imagen de la candidata del PSOE con una pose pensativa con el mensaje: "Que te voten en Sevilla".

En el caso de los carteles aparecidos en Sevilla se reproduce de nuevo el mensaje de "Para estos... que vuelva Susana" junto a las imágenes de Montero y Sánchez frente a la de Díaz.