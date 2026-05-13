Elecciones en Andalucía
Del alquiler a TikTok: la batalla por el voto joven que puede dar otro escaño a Vox o abrir la puerta a Adelante Andalucía en Córdoba
En una provincia donde Vox se quedó en las anteriores elecciones de 2022 a un paso matemático de lograr un segundo escaño y el partido nacionalista andaluz busca su primer diputado, el voto joven se dibuja decisivo en la disputa
El último escaño en Córdoba será, dentro de la gran batalla de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, una de las escaramuzas con más tirón entre los jóvenes, cuyo voto disputan todas las formaciones políticas y en especial las que juegan por los restos electorales en la provincia cordobesa: por un lado, Vox, que en las pasadas elecciones autonómicas se quedó a las puertas de lograr un segundo diputado (finalmente, los restos beneficiaron al Partido Popular que amarró su séptimo diputado); y por otro lado, Adelante Andalucía, que aspira a tener representación por primera vez en Córdoba.
Ambos partidos, Vox y Adelante Andalucía, están demostrando tener una alta capacidad de ruido político y digital (a pesar de que la campaña electoral, de momento, está resultado ser ciertamente plana y sin sobresaltos), sobre todo entre un electorado joven para el que vivienda, precariedad y redes sociales ordenan buena parte de su debate generacional. Con menos fidelidad a las siglas de un partido que sus padres y abuelos, los jóvenes representan un voto más volátil y suculento en la recta final de la campaña.
33.000 jóvenes votan por primera vez en Córdoba
En Andalucía, 368.853 jóvenes mayores de 18 años votarán por primera vez en estas elecciones, de los que 32.919 son de Córdoba. Aunque hasta ahora eran uno de sus principales bastiones, el partido de Abascal empieza a mostrar debilidades entre el electorado más joven. Así, en el último CIS, los porcentajes de intención de voto a Vox entre los jóvenes de 18 a 24, 25 a 34 y 35 a 44 años fueron del 15,3%, el 11,3% y el 10,4%. Es decir, inferiores a los obtenidos en los anteriores comicios autonómicos de Extremadura y Castilla León, por ejemplo.
Por su parte, el mensaje directo y desenfadado de Adelante Andalucía, sobre todo en redes sociales, y de su candidato José Ignacio García está calando entre la población juvenil consumidora de contenidos en Instagram y TikTok. La formación andalucista trata de sorpasar a Por Andalucía conquistando a los más jóvenes y su candidato insiste en el mensaje de que su pretensión no es robar votos a la izquierda del PSOE sino ampliar la base electoral y atraer a nuevos votantes.
Un escaño en movimiento
Córdoba reparte 12 escaños en los comicios andaluces y, según todas las encuestas, el último puede moverse con pocos votos. La importancia de los restos ha hecho que formaciones como el PP hayan situado a Córdoba como provincia "clave" de su campaña electoral, ya que aquí se juega una parte proporcional de la mayoría absoluta que anhela.
En 2022, Vox sacó en Córdoba 48.113 votos, es decir, el 12,45% del escrutinio, y obtuvo 1 escaño; Adelante Andalucía, por su parte, consiguió 13.441 votos, el 3,48%, y se quedó sin diputado, en parte, por la consolidación del voto de Izquierda Unida, que concurrió a las elecciones de 2022 en confluencia con otros partidos como esta vez como hace también en esta ocasión (Por Andalucía).
Con los votos de 2022 congelados, el segundo escaño de Vox habría quedado muy, muy cerca: su segundo cociente fue 24.056,5, mientras que el último escaño entró con el séptimo cociente del PP, en torno a 24.687. Es decir, apenas 1.300 votos más habrían colocado a Vox en pelea directa por el segundo diputado con el PP. En el caso de Adelante, su primer escaño exigiría, con ese mismo reparto de 2022, subir de 13.441 votos a unos 24.700, es decir, algo más de 11.000 votos adicionales.
Las encuestas ven posibilidades en los dos partidos
El Centra publicado ya en campaña sitúa a Vox en el 14,4% en Andalucía y a Adelante Andalucía en el 6,9%. En escaños, Vox pasaría de 14 obtenidos hace 4 años a tener entre 17 y 19, mientras que Adelante Andalucía podría pasar de 2 a 5, según esa encuesta. Por contra, el CIS, aunque no daba opción a Adelante Andalucía a conseguir diputado por Córdoba, si hace un cruce muy útil para este análisis: entre quienes no tenían edad para votar en 2022, en voto más simpatía para las autonómicas de 2026, el PP aparece con el 31,7% de los apoyos, seguido de Vox con 19,1%, PSOE con 14,6% y Adelante Andalucía con el mismo porcentaje de apoyo, un 14,6%. Es decir, en ese segmento de nuevos votantes, Vox y Adelante aparecen especialmente fuertes respecto a su peso general en los datos regionales.
Vivienda y emancipación
En Andalucía, según datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo 12 de cada 100 jóvenes de 16 a 29 años están emancipados, una de las tasas más bajas de todo el país. Además, este mismo análisis apunta al precio de la vivienda y los bajos salarios como obstáculos centrales para que los jóvenes andaluces puedan emanciparse.
A nivel estatal, el Consejo de la Juventud cifra la emancipación juvenil en el 15,2%, el nivel más bajo desde 2006, reflejando una crisis de acceso a la vivienda, y calcula que una persona joven asalariada tendría que dedicar el 92,3% de su sueldo para vivir sola de alquiler. En Córdoba, los precios aunque más contenidos que en ciudades como Málaga o Sevilla tampoco ayudan a los más jóvenes a encontrar vivienda. Idealista sitúa el alquiler en Córdoba capital en 9,3 €/m² en abril de 2026, con una subida interanual del 3,4%; en la provincia, el precio está en 8,9 €/m², con una subida interanual del 4,7%.
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