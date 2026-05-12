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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo tramo de autovía que se construirá en la N-432, el avance de las obras del puente de Alcolea y el debate sobre la tragedia de Adamuz en plena campaña electoral centran los titulares vespertinos

Montaje de la estructura metálica del puente de Alcolea de Córdoba.

Montaje de la estructura metálica del puente de Alcolea de Córdoba. / AJ González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Un nuevo paso hacia la conversión de la N-432 en autovía. El Ministerio ha licitado el contrato para la construcción de un tramo de autovía en la citada carretera, catalogada como una de las más peligrosas, entre la barriada de Cerro Muriano y la capital. Esta vía mejorará el tráfico y la seguridad vial entre la ciudad y la barriada. Por otra parte, aunque sin salir de infraestructuras, hoy ha comenzado la instalación de la estructura metálica del puente que se está construyendo en la barriada de Alcolea. Tras varias prórrogas, si no hay más imprevistos, las obras estarán acabadas en julio. Por último, el debate sobre la gestión del accidente de Adamuz ha entrado de lleno en la campaña electoral de las elecciones andaluzas que, hasta ahora, era plana. La tragedia ferroviaria se coloca en el centro del debate, con un choque abierto entre el Gobierno, la Junta y el alcalde de la localidad sobre quién debe dar explicaciones y si la respuesta de emergencias fue correcta.

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