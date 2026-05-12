La actualidad del martes 12 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El debate de los candidatos a las elecciones andaluzas, la subida del precio de la vivienda desde el covid y los empleos ligados a la tecnología abren la persiana informativa
El debate de los candidatos a las elecciones andaluzas del 17M emitido anoche en Canal Sur acapara los titulares de la mañana. El accidente de Adamuz irrumpió duranbte las intervenciones y elevó la tensión entre Juanma Moreno y María Jesús Montero. El presidente andaluz exigió a la candidata socialista que aclare la verdad sobre la tragedia ferroviaria de enero, que causó 46 fallecidos, y ésta le replicó interrogando por la gestión del 112. Por otra parte, el precio de la vivienda libre se ha disparado en Cordoba y ha aumentado hasta un 30% desde antes del covid. En la actualidad, según un estudio, los cordobeses destinan el 32% de la renta disponible al pago de la hipoteca. Y, en otro orden de cosas, Córdoba se suma al 'boom' tecnológico y ya hay al menos 156 ofertas de empleo ligadas a perfiles digitales y TIC activas en la provincia. Técnico TIC, 'digital project manager' y desarrolladores de software son algunos de los perfiles que demanda el mercado.
- El accidente de Adamuz irrumpe en el debate de Canal Sur y eleva la tensión entre Moreno y Montero
- El precio de la vivienda en Córdoba se dispara un 30% desde 2019
- Técnico TIC, 'digital project manager', desarrolladores de software...Córdoba ya demanda más de 150 profesionales tecnológicos
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