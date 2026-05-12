Técnico TIC, 'digital project manager', desarrolladores de software...Córdoba ya demanda más de 150 profesionales tecnológicos

Córdoba no vive un ‘boom’ tecnológico, pero el sector ya deja una foto clara, ya que hay al menos 156 ofertas de empleo ligadas a perfiles digitales y TIC activas en la provincia. Es una cifra modesta en comparación con los grandes polos del país, pero suficiente para mostrar que, aunque despacio, la demanda de profesionales tecnológicos existe y se mantiene estable.

Así lo refleja el último Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica, que analiza las ofertas publicadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026 en portales como InfoJobs, Tecnoempleo, Buscojobs y Ticjob. En el conjunto de España, el estudio contabiliza 69.275 ofertas relacionadas con el ámbito tecnológico. Los perfiles más demandados a nivel nacional son desarrolladores de software (9.866), consultores TIC (8.637) y técnicos TIC (5.725). Por provincias, lideran Madrid (22.692), Barcelona (11.310) y Málaga (3.062).

Trabajadores de una empresa digital. / FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Ofertas tecnológicas en Córdoba

En Córdoba, el informe sitúa la demanda en 156 ofertas vinculadas al sector tecnológico. El perfil que más se repite es el de administrador de sistemas (35), seguido de técnico TIC (21), digital project manager (19) y desarrollador de software (16). Completan el ‘top 10’ profesiones como ingeniero de robótica, especialista en marketing digital, QA tester, consultor TIC, ingeniero de redes y diseñador gráfico.

Desarrolladores de software en una empresa. / Europa Press

Con estos datos, Córdoba figura en la zona baja del ranking nacional y es la tercera provincia andaluza con menos ofertas tecnológicas, solo por encima de Jaén (70) y Huelva (72), aunque se sitúa cerca de Cádiz. Además, el estudio constata que la cifra no ha variado respecto al informe difundido en junio del año pasado, cuando Córdoba también registraba 156 ofertas, lo que apunta a una demanda estable.

El informe de Fundación Telefónica también pone el foco en las competencias que más piden las empresas en estas vacantes. En Córdoba, las habilidades que aparecen con más frecuencia son redes de comunicación (16 menciones), seguidas de application programming interface (API) (10), transmission control protocol (TCP) (10) y VMware (10).

Trabajadores en una empresa tecnológica de Málaga. / GREGORIO MARRERO

Mucha más demanda fuera del sector digital

La distancia con el resto del mercado laboral se mantiene. El mismo informe recoge que en Córdoba se publicaron 2.906 ofertas de profesiones no digitales, muy por encima de las tecnológicas. Dentro de ese bloque, destacan los puestos de oficiales y operarios (664), ocupaciones elementales (639) y comerciales (593). En este apartado, Córdoba es la quinta provincia andaluza con mayor demanda, por delante de Jaén, Huelva y Almería.