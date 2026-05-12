Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Canal SurAlumbrado Feria de CórdobaMujeres vulnerablesPatios de CórdobaParcelacionesFallecido LucenaOrígenes Córdoba omeyaPiscinasCapilla Santa InésAccidente N-432 CórdobaCiberseguridad eleccionesJuanma MorenoDirecto | HantavirusGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Empleo

Técnico TIC, 'digital project manager', desarrolladores de software...Córdoba ya demanda más de 150 profesionales tecnológicos

El último Mapa de Empleo analiza los puestos disponibles en el sector en cada provincia y la formación requerida

Un profesional maneja un robot en una muestra de una feria industrial de Córdoba.

Un profesional maneja un robot en una muestra de una feria industrial de Córdoba. / A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Córdoba no vive un ‘boom’ tecnológico, pero el sector ya deja una foto clara, ya que hay al menos 156 ofertas de empleo ligadas a perfiles digitales y TIC activas en la provincia. Es una cifra modesta en comparación con los grandes polos del país, pero suficiente para mostrar que, aunque despacio, la demanda de profesionales tecnológicos existe y se mantiene estable.

Así lo refleja el último Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica, que analiza las ofertas publicadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026 en portales como InfoJobs, Tecnoempleo, Buscojobs y Ticjob. En el conjunto de España, el estudio contabiliza 69.275 ofertas relacionadas con el ámbito tecnológico. Los perfiles más demandados a nivel nacional son desarrolladores de software (9.866), consultores TIC (8.637) y técnicos TIC (5.725). Por provincias, lideran Madrid (22.692), Barcelona (11.310) y Málaga (3.062).

Trabajadores de una empresa digital.

Trabajadores de una empresa digital. / FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Ofertas tecnológicas en Córdoba

En Córdoba, el informe sitúa la demanda en 156 ofertas vinculadas al sector tecnológico. El perfil que más se repite es el de administrador de sistemas (35), seguido de técnico TIC (21), digital project manager (19) y desarrollador de software (16). Completan el ‘top 10’ profesiones como ingeniero de robótica, especialista en marketing digital, QA tester, consultor TIC, ingeniero de redes y diseñador gráfico.

Desarrolladores de software en una empresa.

Desarrolladores de software en una empresa. / Europa Press

Con estos datos, Córdoba figura en la zona baja del ranking nacional y es la tercera provincia andaluza con menos ofertas tecnológicas, solo por encima de Jaén (70) y Huelva (72), aunque se sitúa cerca de Cádiz. Además, el estudio constata que la cifra no ha variado respecto al informe difundido en junio del año pasado, cuando Córdoba también registraba 156 ofertas, lo que apunta a una demanda estable.

El informe de Fundación Telefónica también pone el foco en las competencias que más piden las empresas en estas vacantes. En Córdoba, las habilidades que aparecen con más frecuencia son redes de comunicación (16 menciones), seguidas de application programming interface (API) (10), transmission control protocol (TCP) (10) y VMware (10).

Noticias relacionadas y más

Trabajadores en una empresa tecnológica de Málaga.

Trabajadores en una empresa tecnológica de Málaga. / GREGORIO MARRERO

Mucha más demanda fuera del sector digital

La distancia con el resto del mercado laboral se mantiene. El mismo informe recoge que en Córdoba se publicaron 2.906 ofertas de profesiones no digitales, muy por encima de las tecnológicas. Dentro de ese bloque, destacan los puestos de oficiales y operarios (664), ocupaciones elementales (639) y comerciales (593). En este apartado, Córdoba es la quinta provincia andaluza con mayor demanda, por delante de Jaén, Huelva y Almería.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
  2. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  3. Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
  4. Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
  5. Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen
  6. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  7. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  8. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo

Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026

Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026

El precio de la vivienda en Córdoba se dispara un 30% desde 2019

La política cordobesa antes del clic: campañas con brocha, cubo y megáfono

Perfil de Antonio Maíllo (Por Andalucía): del aula a la batalla de San Telmo (parte III)

Perfil de Antonio Maíllo (Por Andalucía): del aula a la batalla de San Telmo (parte III)

Técnico TIC, 'digital project manager', desarrolladores de software...Córdoba ya demanda más de 150 profesionales tecnológicos

Técnico TIC, 'digital project manager', desarrolladores de software...Córdoba ya demanda más de 150 profesionales tecnológicos

El alcalde de Adamuz sobre el debate de Canal Sur: "No esperaba esta utilización política de algo tan doloroso"

El alcalde de Adamuz sobre el debate de Canal Sur: "No esperaba esta utilización política de algo tan doloroso"

El accidente de Adamuz irrumpe en el debate de Canal Sur y eleva la tensión entre Moreno y Montero

El accidente de Adamuz irrumpe en el debate de Canal Sur y eleva la tensión entre Moreno y Montero

La hermandad del Rocío de Córdoba parte este jueves hacia Almonte: horario y recorrido por el centro de la ciudad

La hermandad del Rocío de Córdoba parte este jueves hacia Almonte: horario y recorrido por el centro de la ciudad
Tracking Pixel Contents