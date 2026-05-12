Sucesos
Seprona y Emacsa analizan una mancha de origen desconocido aparecida en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba
La huella, detectada en el Puente de Miraflores, desapareció a primera hora de la tarde, pero se investiga su origen
Efectivos del Seprona y técnicos de Emacsa han analizado desde la mañana de este martes una mancha de origen desconocido localizada en el cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba capital.
La mancha se detectó a la altura del Puente de Miraflores, frente al Sojo Ribera, y hasta el lugar se desplazaron dos agentes del Seprona y tres técnicos de Emacsa para evaluar la incidencia y tomar muestras.
Análisis en laboratorio para determinar el origen
Determinar el origen requiere un procedimiento técnico. Ahora, las muestras recogidas deben analizarse en laboratorio para comprobar con qué tipo de vertido es compatible y poder concretar su procedencia. Un proceso que puede prolongarse durante varios días e incluso semanas.
El episodio generó preocupación por el entorno especialmente sensible en el que se produjo, en un tramo urbano del río próximo a espacios de alto valor ambiental y patrimonial, como el entorno de los Sotos de la Albolafia, lo que obliga a extremar la precaución ante cualquier posible vertido.
A primera hora de la tarde los técnicos se retiraron de la zona y, para entonces, la mancha ya había desaparecido.
Otras manchas en la zona
No es la primera vez que se detecta una mancha similar en el río. En marzo de 2023, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informó de que sus técnicos concluyeron que el origen de una mancha localizada en el Guadalquivir a su paso por Córdoba no era un vertido, sino una concentración de algas, un fenómeno natural favorecido por el calor y por el bajo caudal del río. Tras aquella incidencia, la CHG volvió a recoger muestras y confirmó de nuevo que se trataba, igualmente, de una concentración de algas.
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