El PSOE afirma que la falta de regulación del Casco Histórico pone en riesgo la Fiesta de los Patios de Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha afirmado que el principal riesgo para la Fiesta de los Patios de Córdoba no es la afluencia turística, sino, la falta de interés del Gobierno municipal de José María Bellido en regular y proteger el Casco Histórico para preservar su carácter residencial.

Moya ha señalado que la celebración ha cerrado su primera semana con alrededor de 457.000 visitas, una cifra similar a la registrada en años anteriores y que confirma el atractivo de una de las grandes citas culturales de la ciudad. La edil también ha recordado que este año participan 53 patios en concurso y 11 fuera de concurso, unos datos que, según el PSOE, mantienen estable el número de espacios abiertos al público.

El relevo generacional, una preocupación para los patios

La concejala socialista ha advertido de que los propietarios y propietarias llevan años alertando de un problema de fondo: la falta de relevo generacional. “Tenemos una de las fiestas más importantes de Córdoba sustentada en el esfuerzo de particulares que cuidan durante todo el año espacios que abren generosamente durante unas semanas para disfrute colectivo”, ha afirmado Moya.

En este sentido, ha lamentado que este año haya dejado de participar otro patio histórico, el situado en Maese Luis 22, y ha insistido en que el buen funcionamiento de la fiesta no debe ocultar las dificultades que atraviesan muchas casas patio. Para el PSOE, medir el éxito únicamente por el número de visitantes o por el impacto económico puede dejar fuera el verdadero debate sobre el futuro de este patrimonio.

Moya ha citado cifras como los 64 patios, el millón de visitantes del pasado año o los 35 millones de euros de impacto económico, pero ha planteado una pregunta de fondo: “Todo parece un éxito. Pero la pregunta importante es: ¿hasta cuándo?”.

Proteger el Casco Histórico para preservar la vida vecinal

La edil ha defendido que el Ayuntamiento debe “tener una mirada larga” para proteger el patrimonio inmaterial reconocido por la Unesco. Según ha explicado, la singularidad de los patios no está solo en su valor ornamental, sino en un modelo de convivencia ligado a la vivienda, al vecindario y a la vida cotidiana del Casco Histórico de Córdoba.

Por ello, el PSOE considera imprescindible avanzar en una regulación integral del Casco Histórico que proteja el uso residencial de las casas patio y evite la sustitución progresiva de vecinos por usos turísticos, inversiones especulativas o compras vinculadas a grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión.

“Los patios no están amenazados por el turismo durante dos semanas al año. Su principal enemigo es la falta de protección del Casco Histórico”, ha advertido Moya.