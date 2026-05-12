El precio de la vivienda en Córdoba se dispara un 30% desde 2019

La escalada del precio de la vivienda comienza a ralentizarse, pero Córdoba mantiene la tendencia alcista de Andalucía y acumula una subida del 30% desde 2019. Este es el resultado que arroja la información del Ministerio de Vivienda y también la difundida por la empresa de tasación Tinsa, que ponen de relieve el acercamiento paulatino a los máximos alcanzados en 2007 y 2008.

En el caso concreto del ministerio, con datos hasta el cierre de 2025, la estadística del valor tasado medio de vivienda libre apunta a 1.696 euros por metro cuadrado en la capital, un 33% más alto que en el cuarto trimestre de 2019. Además, buena parte de la subida se concentra en los dos últimos años, con un incremento del 21% respecto a los 1.401 euros de 2023.

Las usadas concentran la subida

Por tipología, las viviendas con más de cinco años de antigüedad, que han cerrado el último ejercicio en 1.665 euros por metro cuadrado, concentran el mayor porcentaje de subida, un 21% en dos años, en tanto que los inmuebles con menos de un lustro se pagan a 2.181 euros, un 9% más caros que en el cuarto trimestre de 2023.

Lucena y Puente Genil

Respecto a lo ocurrido en otros municipios cordobeses que superan los 25.000 habitantes, que son los incluidos en la estadística del ministerio, la vivienda libre ha finalizado 2025 con un precio de 1.014 euros por metro cuadrado en Lucena, un 27% más que hace seis años. Puente Genil es más económico para la adquisición, con 987 euros, un 24% más en el periodo analizado.

Vista de Lucena. / CÓRDOBA

En este sentido, el Ministerio de Vivienda indica que el valor medio provincial es de 1.243 euros por metro cuadrado (próximamente, publicará los datos del primer trimestre del año) y esta cifra representa una subida del 11% en dos años, por lo que otras localidades cordobesas han experimentado incrementos mucho más moderados que los anotados en los grandes municipios, contribuyendo así a matizar la subida media.

Nuevo incremento

De su parte, la sociedad Tinsa recoge en su informe, relativo al primer trimestre de 2026, que "el crecimiento de los precios continúa siendo generalizado en todo el territorio, con tasas de variación especialmente contundentes en torno a los polos de empleo y focos turísticos". En España, los precios han subido un 14% hasta los 1.987 euros por metro cuadrado y ahora se sitúan apenas un 5% por debajo del máximo histórico de 2007.

Desde el año anterior a la pandemia de coronavirus, las viviendas se han encarecido un 47% a nivel nacional. Sin embargo, Andalucía ha experimentado un aumento inferior, del 33%, durante el mismo periodo. El precio de la vivienda es de 1.647 euros en la comunidad autónoma, después de crecer casi un 10% en el último ejercicio.

La menor subida anual

Dentro de un mapa de España configurado por las subidas generalizadas (con la única excepción de Zamora), la ciudad de Córdoba se diferencia del resto de las capitales andaluzas por experimentar un crecimiento más atenuado de los precios de los pisos y las casas durante el último año, a pesar de que se han incrementado un 4,8%.

Imagen de archivo de viviendas a la venta en una inmobiliaria. / CÓRDOBA

De acuerdo con la información de Tinsa, en la capital se abonan 1.706 euros por metro cuadrado. Este importe supera los 1.450 euros de Huelva, los 1.364 euros de Jaén y los 1.674 euros de Almería capital. Por el momento, la ciudad de Córdoba permanece un 26% por debajo de los máximos alcanzados en los años 2007 y 2008.

No obstante, en la actualidad, la vivienda cuesta en Córdoba un 30% más cara que en 2019, cuando se hallaba un 43% por debajo de los precios récord del último boom inmobiliario.

Las capitales más caras para la compra de un piso o una casa son, en Andalucía, Cádiz (2.843 euros por metro cuadrado) y Málaga (2.805 euros), y en el resto de España, Palma de Mallorca (3.439 euros); Barcelona (4.417 euros); Madrid (4.600 euros) y San Sebastián (4.975 euros).

A la cabeza en la subida trimestral

En la provincia de Córdoba, el precio ha aumentado unas décimas menos que en la capital, un 4,4% anual, y ha llegado a 1.141 euros. Esta es, de nuevo, la menor subida de Andalucía y una de las más bajas de España, solo por detrás de Ciudad Real (2,1%), Badajoz (1,6%) y Zamora (-3,8%). Sin embargo, si se comparan con el cierre de 2025, los precios se han incrementado en Córdoba un 2,4% y solo Jaén (3,4%) y Málaga (3%) han experimentado subidas trimestrales más importantes.

Hipotecas más altas

En línea con esta evolución, la cuantía media de los créditos hipotecarios firmados al cierre de 2025 es cerca de un 20% superior a los de 2019 en Córdoba y ha alcanzado los 109.620 euros. Huelva (104.099 euros) y Jaén (88.977 euros) tienen hipotecas inferiores, pero en el resto de Andalucía son superiores, con 220.236 euros en Málaga; 141.047 euros, en Sevilla; 139.269 euros, en Cádiz; 124.310 euros, en Granada y 112.802, en Almería. La hipoteca media andaluza es de 148.132 euros, un 10% inferior a la nacional, que se encuentra en 164.729 euros.

Publicidad sobre hipotecas en una entidad bancaria. / CÓRDOBA

Así las cosas, los cordobeses que tienen hipotecas sobre sus viviendas afrontan el pago de 516 euros mensuales, pero, por ejemplo, en Málaga abonan el doble, con una cuota de 1.099 euros. La media andaluza es de 715 euros y en España este pago mensual sube hasta los 797 euros. Como cabe esperar, las mayores cuotas se abonan en Islas Baleares, con 1.399 euros al mes.

Las familias se esfuerzan más

Por ello, los cordobeses destinan, prácticamente, el 32% de la renta disponible de un hogar medio al pago del primer año de hipoteca. Este porcentaje, denominado por Tinsa "esfuerzo teórico anual", se eleva al 34% en Andalucía y en España; llega al 50% en Málaga y se duplica hasta el entorno del 60% en Madrid y Barcelona.

En 2019, la cuota hipotecaria media mensual era de 415 euros en Córdoba, cien euros menos que en la actualidad. Tinsa estimaba el esfuerzo financiero de las familias de la provincia en un 17,5% y en Andalucía se hallaba en el 18,3%, aproximadamente, la mitad que ahora en ambos casos.