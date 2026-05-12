El PP de Córdoba destaca el papel de los trabajadores autónomos como “motor de oportunidades”

El director de campaña del Partido Popular de Andalucía y número uno de la candidatura cordobesa, Antonio Repullo, ha destacado este martes a los autónomos como “el corazón del motor económico de Andalucía”. Repullo ha reafirmado que el PP de Andalucía seguirá trabajando “en positivo”, junto a los autónomos y los sectores productivos de Córdoba, para afianzar el proyecto político de Juanma Moreno y seguir transformando “esa nueva realidad que es Córdoba y que es Andalucía”.

Repullo ha destacado la importancia de los trabajadores autónomos como "motor de oportunidades, empleo y transformación económica" durante una atención a medios celebrada en Córdoba junto al presidente del Consejo de Alcaldes y miembro de la candidatura cordobesa, José María Bellido, antes de mantener un encuentro de trabajo con la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. El número uno de la candidatura cordobesa ha subrayado el papel de un sector que, según ha afirmado, es “tan importante para la estructura social de toda Andalucía y en concreto de Córdoba”. En este sentido, ha remarcado que el trabajo compartido con los autónomos “no se escenifica solamente hoy”, sino que es fruto de una labor mantenida “durante los últimos años” y que ha permitido obtener “buenos resultados”.

Entre esos resultados, Repullo ha señalado que Córdoba cuenta hoy con más de 2.000 autónomos nuevos, una cifra que ha vinculado directamente con el autoempleo, la generación de empleo y la apertura de nuevas oportunidades personales, profesionales y empresariales. “Eso es autoempleo, eso es también generación de empleo”, ha expresado, recordando que muchos autónomos contratan a otras personas y les ofrecen “la oportunidad de tener un proyecto de vida”.

Encuentro de los populares cordobeses con ATA en Córdoba. / CÓRDOBA

El candidato cordobés ha insistido en que la "estabilidad" impulsada en Andalucía ha sido positiva para los autónomos y para el conjunto de la comunidad. Repullo ha añadido que esa capacidad de generar autoempleo "permite que jóvenes y mujeres se incorporen a este segmento económico con una nueva proyección social, económica y empresarial”.

Un programa "abierto" desde la escucha activa

Repullo ha defendido que el programa electoral del PP de Andalucía es “un programa electoral abierto” que sigue incorporando propuestas hasta el último día. En esa línea, ha explicado que se trata de un programa que “ha nacido de oficinas como esta y no en sede del Partido Popular”, en referencia al trabajo directo con los sectores productivos.

El director de campaña ha subrayado que el PP de Andalucía seguirá incorporando ideas y soluciones a los problemas de los autónomos desde la “escucha activa”, una seña de identidad que ha atribuido al presidente Juanma Moreno, al PP de Andalucía y al PP de Córdoba. Repullo ha remarcado que el proyecto de Juanma Moreno se construye desde el diálogo con "quienes sostienen la economía real de Andalucía".

Por su parte, José María Bellido ha puesto en valor la “certidumbre y estabilidad” que han marcado la gestión económica de Andalucía y de la ciudad de Córdoba en los últimos años, favoreciendo el crecimiento del tejido empresarial y del trabajo autónomo. Bellido ha agradecido el compromiso de ATA con la ciudad y ha resaltado el papel de Córdoba como sede nacional de una entidad “con vocación de crecer en toda España desde nuestra tierra”. “Es un orgullo para nuestra ciudad contar con una asociación como ATA, que da voz a los autónomos desde Córdoba al conjunto de España”, ha señalado, subrayando además que esta apuesta “ha contribuido a generar confianza y oportunidades para miles de trabajadores autónomos”.

En esta línea, Bellido ha destacado que Córdoba ha registrado cerca de 2.000 autónomos más en los últimos cuatro años, un crecimiento que ha vinculado a las políticas de apoyo impulsadas desde las administraciones. Ha explicado que las principales líneas de actuación pasan por reforzar las ayudas a la contratación, impulsar la digitalización y favorecer medidas de conciliación para autónomos y pequeñas empresas. También ha valorado el compromiso de la Junta de Andalucía de ampliar medidas como la cuota cero para nuevos autónomos durante un segundo año.