Óscar Puente exige explicaciones a Juanma Moreno sobre la atención sanitaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha exigido este martes explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la gestión de la emergencia sanitaria tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos.

Así lo ha reclamado el ministro en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que se ha hecho eco de la denuncia del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, que ha criticado la "utilización partidista" del siniestro por parte del presidente andaluz en el segundo debate electoral de Canal Sur, al mismo tiempo que ha señalado que "la ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Puente carga contra Moreno en un post en X: "¿Va a aclarar algo?"

"Hago mías las palabras del Alcalde de Adamuz. Y vuelvo a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto", ha reclamado Puente en las redes sociales, donde también ha apuntado que hay "graves interrogantes sobre el dispositivo de emergencias que las víctimas han denunciado". "¿Va a aclarar algo?", ha preguntado al candidato del PP andaluz.

El alcalde de Adamuz se ha pronunciado así en redes sociales poco después de que Moreno reprochase en el segundo debate electoral a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, la falta de explicaciones y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno cuando han pasado más de 100 días desde el siniestro ferroviario de Adamuz.

"Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", ha asegurado el alcalde de Adamuz, que ha explicado que no se había pronunciado hasta ahora públicamente porque prefiere "guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. "Y espero que eso suceda pronto", ha deseado.

Acto seguido ha relatado lo que vivió "en primera persona aquella noche en el lugar del accidente". "Todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro. Lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21.30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada. Durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello", ha detallado.

La coordinación posterior "fue buena, pero dos horas después"

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22.00 horas. Pregunté una. Y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos a apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación, repito. Eso evidencia algo que vimos quienes estuvimos allí: la ayuda llegó tarde. La coordinación posterior fue buena, sí, fue excelente, pero dos horas después", ha proseguido el alcalde de Adamuz.

Sobre el dispositivo desplegado en la Caseta Municipal, Moreno Reyes ha relatado que "ocurrió exactamente lo mismo" y "hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí", de forma que "los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio".