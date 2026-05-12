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Accidente de tráfico

Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital

El tráiler, que transportaba alimentos, colisionó con varios vehículos, bloqueando puertas y dificultando la salida de algunos ocupantes

Estado en el que ha quedado uno de los coches.

Estado en el que ha quedado uno de los coches. / Francisco Olmo / Europa Press

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Hasta nueve personas han resultado heridas de distinta gravedad en una colisión múltiple en la A-4 en la que se han visto implicados la tarde de este martes un camión y cuatro turismos, según ha informado el 112.

El siniestro se ha registrado a las 15.44 horas en el kilómetro 399 de la autovía A-4, en sentido Madrid, cuando el Teléfono 112 ha recibido varias llamadas de particulares alertando de que un camión había impactado contra varios vehículos.

Un camión que transportaba alimentos impacta con cuatro turismos

Según los testimonios recibidos por los servicios de emergencia, el camión, que transportaba alimentos, colisionó con hasta cuatro turismos, dejando a varias personas heridas. Algunos afectados no podían salir de sus vehículos, ya que las puertas habían quedado bloqueadas tras el impacto.

Retenciones en la A-4, en una imagen de archivo.

Retenciones en la A-4, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Ante la gravedad del accidente, el 112 activó a los bomberos de Córdoba, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y al personal de Mantenimiento de la vía. La Guardia Civil se encargó de regular la circulación en la zona, mientras los equipos sanitarios atendían a los heridos.

Retenciones en la A-4 y tráfico ya restablecido

Fuentes sanitarias han confirmado que el accidente ha dejado nueve personas heridas de distinta consideración, aunque por el momento no han trascendido más datos personales sobre los afectados.

Los bomberos de Córdoba tuvieron que intervenir para ayudar a algunos ocupantes a abrir las puertas de sus vehículos. Además, la carretera permaneció cortada de forma puntual para poder retirar el camión y uno de los turismos implicados.

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El accidente provocó retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba, aunque la circulación ha quedado ya totalmente restablecida.

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