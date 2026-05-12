Tribunales
La muerte de un docente atropellado por un taxista en Córdoba llegará a juicio en diciembre
La familia del fallecido y el procesado, que habría reconocido los hechos, no logran un acuerdo para evitar la vista oral
La muerte de Miguel Santos, que tenía 59 años de edad y era asesor del Centro del Profesorado (CEP) de Córdoba, llegará a juicio el próximo mes de diciembre después de que su familia y el taxista que fue procesado por su atropello no hayan alcanzado un acuerdo para evitar la vista oral. Como se recordará, el accidente tuvo lugar en la avenida del Alcázar el 22 de abril de 2024.
La sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba celebró este lunes una audiencia preliminar, pero fuentes judiciales han explicado a Diario CÓRDOBA que las partes no lograron un consenso sobre las penas a imponer al encartado, pese a que este habría reconocido los hechos. Por ello, tendrán que acudir a juicio en diciembre.
Atropellado mientras practicaba deporte
El suceso tuvo lugar en torno a las 21.20 horas y testigos presenciales indicaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía que el herido era un corredor. En el accidente, sufrió un traumatismo cráneoencefálico, por lo que fue trasladado, en estado grave, al hospital Reina Sofía.
La víctima falleció, finalmente, el 4 de mayo. Ejerció como profesor en el colegio Europa y era asesor del Centro del Profesorado de Córdoba, por lo que su pérdida fue lamentada por el entonces delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Francisco Viso, en la red social X. "Se nos va un trabajador incansable, amante de su profesión, y una persona entrañable. DEP", afirmó.
Miguel Santos Rodríguez, hijo del fallecido, difundió públicamente una carta de despedida donde lamentó que su padre "fue atropellado mientras cruzaba un paso de peatones". Entre otras ideas, recordó que ejerció la docencia "durante años, con pasión y responsabilidad", y también subrayó su "compromiso sincero con el bienestar común".
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