El mercado del alquiler de Córdoba vive una transformación: las viviendas de temporada crecen y suman ya dos de cada diez ofertas

El mercado del alquiler está sufriendo una transformación muy importante en Córdoba. Más alla del crecimiento de los precios, que en determinadas épocas suben con más o menos intensidad, hay una derivada interesante de analizar, y es el paso de cada vez más inmuebles del alquiler tradicional o permanente a la oferta por temporadas. En concreto, un 19% de las viviendas alquiladas en la capital cordobesa se encuentran ya bajo este tipo de contratos, que han crecido un 21% en el primer trimestre de este 2026 en comparación con el mismo periodo del pasado año 2025. El alquiler tradicional, por su parte, ha menguado en un 4%. Son datos de un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

Se trata de una variante históricamente utilizada por los estudiantes, dado que era posible arrendar una vivienda por habitaciones durante el curso lectivo. Este piso quedaba vacío en verano y volvía a salir al mercado en el mes de septiembre. Sin embargo, la situación más compleja del mercado del alquiler tradicional lleva a cada vez más propietarios cordobeses a optar por el arrendamiento de temporada, que no tiene las mismas limitaciones temporales ni está afectado por una serie de normas sobre prórrogas de contratos o de condiciones económicas de estos.

Fuerte caída de la oferta en los mercado tensionados

En todo caso, la evolución en la capital cordobesa está muy lejos de la que se vive en zonas tensionadas, como en Pamplona, donde se ha reducido un 39% la oferta de alquileres tradicionales mientras ha subido un 78% la de pisos por temporadas. A la capital navarra le siguen otras capitales de zonas tensionadas con fuertes caídas de la oferta tradicional: A Coruña (-33%), San Sebastián (-28%), Bilbao (-21%), Tarragona (-15%), Lleida (-12%), Barcelona (-9%) y Vitoria (-4%). La única excepción dentro de estos mercados la constituye Girona, donde se han incrementado un 9%.

Carteles en una inmobiliaria de Córdoba. / Víctor Castro

El impacto también se nota en capitales sin gran tensión inmobiliaria

En el resto de capitales la mayor caída, tras Pamplona, se ha producido en Melilla (-36%), y con caídas superiores al 20% están también Huelva (-33%), Ceuta (-31%), Huesca (-31%) y Soria (-26%). Entre los demás grandes mercados no declarados como tensionados Alicante ha registrado la mayor caída (-8%), seguido por Sevilla (-6%), Valencia (-4%) y Málaga (-2%). En la ciudad de Madrid la oferta se ha mantenido estable y en Palma ha aumentado un 3%.

En total han sido 17 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año. La mayor subida del país se ha registrado en Lugo, con un incremento del 30%, y Cáceres, donde el crecimiento es del 26%.

Casi tres de cada diez, la media nacional

En el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes. Al cierre del primer trimestre de 2026 el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó hasta el 27% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 22%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 3% en el mismo periodo.

Fuertes subidas en el volumen de alquileres por temporada

Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en A Coruña, que cuenta con un 188% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Pamplona (78%), San Sebastián (67%), Vitoria (55%), Bilbao (41%), Lleida (20%) y Girona (13%). Tras la aprobación de la ley autonómica en Cataluña la oferta de alquileres temporales en Tarragona se ha reducido un 16%, mientras que en Barcelona la caída ha llegado hasta el 29%.

Una joven consulta precios en una inmobiliaria de Córdoba. / Pablo Cabrera

Los mayores y más espectaculares incrementos de oferta de este tipo se han dado en pequeños mercados donde este fenómeno era hasta hace poco prácticamente inexistente. Son los casos de Cáceres (221%), Lugo (209%), Ceuta (160%), Guadalajara (150%) y Badajoz (118%).

Barcelona, la ciudad con mayor peso de los alquileres de temporada

A pesar de la nueva legislación autonómica, Barcelona sigue siendo la ciudad con un mayor peso de los alquileres de temporada, con un 55% de la oferta en esta modalidad (que se ha reducido desde el 64% del trimestre pasado). Le siguen San Sebastián (49%), Bilbao (44%), Cádiz (44%), Girona (41%) y Pamplona (41%). Entre el resto de grandes mercados Valencia es donde tienen un mayor peso específico (31%), seguido por Málaga, Madrid y Sevilla (28% en los 3 casos), Palma (25%) y Alicante (22%).

Por el contrario, en las zonas menos dinámicas esta modalidad temporal es prácticamente inexistente. Se trata de las ciudades de Guadalajara (4%), Ourense (5%), Palencia (5%), Melilla y Valladolid (6% en ambos casos).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los datos vienen a demostrar cómo la intervención en el mercado genera escasez y la retirada de oferta disponible sigue acelerándose en las ciudades con los precios topados, mientras se relaja en mercados donde los precios son libres. Además, las medidas que se han aplicado en Cataluña para limitar el alquiler de temporada han tenido un éxito relativo, ya que han conseguido reducir la oferta de este tipo de alquileres pero los propietarios no los han puesto en alquiler permanente, como era la intención del legislador”.

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[Aquí puede leer el informe completo y todas las cifras por capitales]