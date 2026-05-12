Kutxabank lanza su beca erasmus: hasta 1.200 euros por estudiante con estos requisitos y plazo de inscripción

El banco Kutxabank ha puesto en marcha su beca erasmus, una ayuda de hasta 1.200 euros "dirigida a estudiantes que estén cursando estudios de Grado y que hayan sido admitidos en un programa Erasmus para el curso 2026/2027 en la Unión Europea o Reino Unido", explica la entidad financiera en una nota de prensa.

El importe de esta beca -complementaria a la universitaria- es de hasta 1.200 euros para jóvenes que realicen un curso completo en el extranjero y de hasta 700 euros para quienes cursen medio año académico. No obstante, Kutxabank explica que, "en el caso de que el número de solicitudes supere el presupuesto asignado a la iniciativa, la aportación se prorrateará entre el conjunto de participantes".

Requisitos y plazo para la inscripción

La inscripción, abierta hasta el 31 de mayo, se realizará desde la página web de Kutxabank y la resolución de la convocatoria se comunicará a partir del 1 de julio. "Para solicitar esta beca extra se deberá estar empadronado en el Córdoba y ser cliente de Kutxabank antes del 31 de mayo, con una cuenta, una tarjeta Visa Korner y Bizum en el banco", explica el banco.

Los estudiantes con la beca erasmus de Kutxabank que realicen su estancia en el primer cuatrimestre o durante el curso completo recibirán la ayuda a finales de octubre de 2026, mientras que quienes cursen el segundo cuatrimestre la percibirán a finales de marzo de 2027.

"La propuesta integral para los jóvenes en sus momentos importantes"

El lanzamiento de la beca erasmus "completa la propuesta de Kutxabank para un colectivo estratégico, como es el segmento joven", que incluye el acompañamiento en sus momentos más importantes: desde su desarrollo académico con esta beca extra o la educación financiera, entre otras iniciativas, a su salto a la vida profesional y sus decisiones vitales.

La propuesta de valor a los jóvenes, concretada en Kutxabank Korner, con una gestión 100% digital, se despliega en diversos ámbitos, entre ellos: cuentas y tarjetas sin comisiones, diversos tipos de tarjeta, hipoteca joven para clientes hasta 34 años, financiación de estudios y un programa que ofrece descuentos y sorteos.