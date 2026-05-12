Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 12 de mayo de 2026

Conferencia-coloquio

‘La dieta mediterránea. Un estilo de vida saludable’, por López Miranda

Conferencia-coloquio a cargo del doctor José López Miranda, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía. Presentado por José Juan Cantador Sánchez. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Ronda de los Tejares, 32. 20.00 horas.

Mundo adolescente

Charla-taller dirigido a madres, padres y educadores

‘Amar en tiempos revueltos a las adolescencias’ es una charla-taller dirigido a madres, padres y educadores interesados en aprender sobre el mundo adolescente y tener pautas para un acompañamiento afectivo. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Colegio Ferroviario. Plaza de Colón. 18.30 horas.

Tertulia taurina El Castoreño

Pregón taurino del Real Círculo de la Amistad

Pregón taurino que pronunciará Albert Boadella y que será presentado por Manuel Vázquez Silva, director de la tertulia taurina El Castoreño.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad (Salón Liceo). Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Patrimonio de Córdoba

Conferencia de Antonio Varo Pineda

‘Los Santos Mártires de Córdoba. Muchas preguntas y algunas respuestas’, conferencia de Antonio Varo Pineda, cronista-archivero de la Hermandad de la Misericordia y de los Santos Mártires, dentro del ciclo Patrimonio de Córdoba.

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas). Los Lineros, 32. 20.00 horas.

Literatura infantil

‘La hora del cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallermoso, a cargo de Mequetrefe y Máximo Ortega, respectivamente. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso. 17.00 horas.

Presentación del libro

‘Oriens in Spania. La Mezquita de Córdoba y el Oriente cristiano’

Jesús Daniel Alonso Porras presentará su libro Oriens in Spania. La Mezquita de Córdoba y el Oriente cristiano, publicado por Almuzara.